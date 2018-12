Elisa Isoardi e Matteo Salvini stanno ancora insieme | parola di Signorini

La Prova del Cuoco - Antonella Clerici affonda Elisa Isoardi : Antonella Clerici torna a parlare de La Prova del Cuoco e non risparmia Elisa Isoardi. Parlando a Radio Capital, la presentatrice bionda racconta di quanto le manchi il pubblico dello storico show cocking. Nemmeno l’esperienza, non troppo brillante, di Portobello ha cancellato la nostalgia per La Prova del Cuoco. Non a caso, la Clerici proponeva ricette anche il sabato sera: Mi manca il pubblico della Prova del Cuoco. Spero che la mia ...

Antonella Clerici - la pugnalata a Elisa Isoardi : 'La prova del cuoco? Sono difficile da sostituire' : 'Sono goduriosa e molto difficile da sostituire'. Antonella Clerici , intervistata dal TgZero di Radio Capital, parla della prova del cuoco e il suo commento, per quanto ironico, è una pugnalata a ...

Elisa Isoardi : “Con Matteo Salvini un amore bellissimo - non ci sono problemi tra noi” : “Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto umano. Se sto bene? Sì, siamo due adulti. Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua. Il futuro? Vedremo…“. In un’intervista in esclusiva al settimanale Chi, in edicola domani, Elisa ...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Grande rispetto del nostro amore" : Elisa Isoardi, protagonista della cover natalizia di 'Chi', in edicola questa settimana, è tornata, a parlare della sua rottura con Matteo Salvini. Una seprazione dolorosa siglata con un contestatissimo post su Instagram che, però, non ha impensierito affatto i diretti interessati: Infatti sta ancora lì. Non ho fatto nulla di più o di diverso da quello che si vede. È uno scatto poetico e sentimentale. Non ho rovinato niente a nessuno. Il ...