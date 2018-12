Cairo | Contro di noi tanti errori Sarà sfortuna

Torino - Cairo torna alla carica : “sempre penalizzati contro la Juve - se non è sudditanza sarà… sfortuna” : Il presidente del Torino è tornato a parlare degli episodi avvenuti nel derby con la Juventus, rincarando la dose usando però l’ironia “Il Var? Non voglio essere pressante su temi sui quali ho già dichiarato la mia opinione. Quando parlavo di sudditanza verso la Juve lo dicevo perché, esaminando gli ultimi cinque anni e gli ultimi dodici derby giocati, almeno in otto abbiamo avuto casi in cui siamo stati penalizzati. Se non è ...

Torino - Cairo : "Contro di noi tanti errori. Se non è sudditanza - è sfortuna" : Dopo il derby della Mole, Urbano Cairo si era lasciato andare a parole di sfogo contro gli errori arbitrali. Dichiarazioni poco gradite a Marcello Nicchi , presidente dell'Associazione Italiana ...

Cairo e Preziosi contro il Var : «Usato poco - è un’arma impropria» : L’articolo della Gazzetta Piovono critiche violente sugli arbitri italiani, e sul Var. La Gazzetta ha annunciato richieste dall’Italia per modificare il protocollo della tecnologia di supporto ai direttori di gara, ma intanto il malcontento dei presidenti di Serie A è palpabile. Soprattutto da parte di Cairo e Preziosi, perché Torino e Genoa sono state le due squadre più penalizzate dal mancato uso della tecnologia nell’ultimo ...

Torino - Mazzarri e Cairo sul derby : "Con la Juve come contro il Milan" : Mazzarri e Cairo al Filadelfia. Lapresse "L'avversario è molto impegnativo, non ha mai perso, anzi, le ha vinte tutte tranne una ma noi andremo a giocarcela alla grande, al meglio e poi vedremo". ...

Contro la violenza - le egiziane di corsa per le strade del Cairo : Ma sempre nel 2017 il Cairo è risultata la megalopoli più pericolosa al mondo per le donne, in termini di violenza e di discriminazione sotto vari punti di vista, da quello dell'assistenza sanitaria ...

Torino - Cairo : “Contro il Milan ce la giocheremo” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del prossimo match di campionato nel quale la sua squadra sarà impegnata contro il Milan. Intervistato da Radio Sportiva, il patron dei granata si è detto fiducioso di potersela giocare con i rossoneri. Queste le sue parole: “Quello col Milan sarà uno scontro diretto? Diciamo che lo sono un po’ tutti, questa partita è impegnativa a ogni livello, conviene fare gli ...

Regeni - Italia convoca ambasciatore egiziano Parlamento del Cairo Contro Fico : "Tutto quello che si fa come aziende in Egitto riguarda il libero mercato, ma è chiaro ed evidente che in un quadro di relazioni che riguardano anche l'economia tutto risentirà delle mancate risposte ...

Emilio Fede a LA7? Incontro a Milano con Urbano Cairo : Clamorosa indiscrezione dell’ultima ora: Emilio Fede potrebbe presto ritornare in televisione. Come riportato da Iltempo, l’ex direttore del TG4 avrebbe incontrato a Milano il patron di LA7, Urbano Cairo. Il suo arrivo nella rete del presidente del Torino potrebbe essere ufficializzato o categoricamente smentito nei prossimi giorni. Nel frattempo, però, le voci si fanno sempre più insistenti. Emilio Fede, Incontro con Urbano ...

Cairo : all'Istituto Patetta un incontro su Acna e la sicurezza sul lavoro : L'Istituto di Istruzione Superiore 'Federico Patetta' di Cairo Montenotte organizza l'incontro di Studio sul tema: La sicurezza sul lavoro in Valbormida: testimonianze e prospettive rivolto agli ...

Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo - in Egitto : La chiesta copta egiziana ha detto che uomini armati hanno sparato contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto: nell’attacco sono state uccise Almeno sette persone. BREAKING: Egypt's coptic Church says gunmen opened The post Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo, in Egitto appeared first on Il Post.

Torino - Cairo : “ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga” : “Ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga. Lui ha detto di averle già fatte, sono convinto vadano reiterate in maniera chiara ed inequivocabile”. Lo dice presidente del Torino, Urbano Cairo, riferendosi al caso degli striscioni su Superga esposti dai tifosi della Juve. “E’ una bruttissima pagina, serve rispetto – aggiunge Cairo, a margine della presentazione del 102/o Giro ...

Mazzarri + Cairo : Torino furibondo contro gli arbitri! : Mazzarri e Cairo letteralmente furiosi dopo il pari del Torino contro la Fiorentina, alcune decisioni arbitrali non sono andate giù Dopo la gara pareggiata ieri sera contro la Fiorentina, il Torino sbotta contro le direzioni arbitrali di questo inizio di campionato. A presentarsi ai microfoni dei cronisti per primo è stato Mazzarri, espulso per proteste durante la gara: “Ho chiesto spiegazioni per il fallo e sono stato buttato fuori. ...