Barcellona Pozzo di Gotto | pestano un esercente e poi fanno un selfie | arrestati

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) I carabinieri dell'aliquota Radiomobile didihanno arrestato questa mattina all'alba 4 persone. G.S di 28 anni, B.C di 33, C.G.F di 35, e B.A di 20 anni sono stati fermati per estorsione aggravata in concorso. I quattro uomini sono stati accusati di avere picchiato Pietro Carbone, titolare del locale della movida messinese "Perditempo" per non pagare il conto delle consumazioni effettuate. I primi tre sono stati portati in carcere mentre per il quarto è stata disposta la misura cautelare ai domiciliari. I militari dell'arma hanno eseguito il provvedimento restrittivo della libertà personale a carico degli indagati su richiesta del sostituto Procuratore della Repubblica Rita Barbieri al termine di una delicata indagine.L'aggressione e ilLa brutale aggressione di Pietro Carbone, titolare di un locale della movida messinese( il "Perditempo") e avvenuta ...