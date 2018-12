Ora Google Flights ti avvisa anche dei ritardi degli aerei

Google Home può Ora leggere eventi da calendari G Suite condivisi : Google Home introduce il supporto a calendari G Suite condivisi: fatevi leggere i vostri appuntamenti di lavoro dal vostro Google Home o Google Home Mini. L'articolo Google Home può ora leggere eventi da calendari G Suite condivisi proviene da TuttoAndroid.

Google migliOra la condivisione dei documenti tra utenti G Suite e non : Google ha studiato un sistema che consente agli utenti non G Suite di collaborare come visitatori attraverso Google Drive Pincode Sharing L'articolo Google migliora la condivisione dei documenti tra utenti G Suite e non proviene da TuttoAndroid.

Google Maps si aggiorna e migliOra la scheda di condivisione : Google Maps sta implementando un nuovo design del menu di condivisione che ha come obiettivo rendere questa funzionalità molto più veloce L'articolo Google Maps si aggiorna e migliora la scheda di condivisione proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Lime collabOrano per migliOrare i servizi di trasporto su brevi distanze : Google Maps stringe un accordo con Lime, società di noleggio di biciclette, auto e scooter elettrici: sulle mappe ora fra i percorsi suggeriti verranno presi in considerazione i mezzi Lime più vicini all'utente, con tanto di tempi di percorrezza e prezzo associati. La disponibilità è al momento limitata a 13 società negli USA. L'articolo Google Maps e Lime collaborano per migliorare i servizi di trasporto su brevi distanze proviene da ...

Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contempOraneamente tutte le schede aperte : Google rinnova l'interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte. Il nuovo pulsante per aprire una nuova scheda si sposta anche al centro dell'interfaccia di Duet, rendendolo ancora più facile da raggiungere con una sola mano. L'articolo Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte proviene da ...

Google Maps non è ancOra in grado di accettare le segnalazioni. E la vicenda si complica : Un mese fa vi raccontavamo la comparsa della funzionalità su alcuni account, ma oggi la sua diffusione sembra non aver compiuto progressi L'articolo Google Maps non è ancora in grado di accettare le segnalazioni. E la vicenda si complica proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore si aggiorna : Ora supporta 250 milioni di dispositivi : Google ARCore, l'applicazione dedicata alla realtà aumentata, si è aggiornata alla versione 1.6 ed ora supporta ufficialmente 250 milioni di dispositivi. L'articolo Google ARCore si aggiorna: ora supporta 250 milioni di dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Creare animazioni utilizzando il nostro pianeta? Ora si può - con Google Earth Studio : Google Earth Studio, ancora in anteprima, permette di Creare video ed animazioni basate sulle mappe tridimensionali di Google Earth. L'articolo Creare animazioni utilizzando il nostro pianeta? Ora si può, con Google Earth Studio proviene da TuttoAndroid.

MigliOrare il ranking su Google e non solo : tre anni di SEOZoom - da Napoli al mondo : Sembrava una “mission impossibile”, per dirla in termini cinematografici: creare da zero una SEO Suite completamente italiana e adatta ad accompagnare i professionisti dell’online del nostro Paese, sfidando i colossi internazionali che operavano nel settore. A distanza di tre anni, il progetto di Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori non solo ha conquistato grandi imprese, marketer, blogger ed eCommerce interessati a ottimizzare le ...

Google lancia ASPIRE per migliOrare la sicurezza di Android : Google lancia il programma ASPIRE per velocizzare la collaborazione con ricercatori accademici col fine di migliorare la sicurezza di Android. L'articolo Google lancia ASPIRE per migliorare la sicurezza di Android proviene da TuttoAndroid.

Google Lens si aggiorna e migliOra l’integrazione con Google Foto : Il team di Google Lens ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa app, rendendo ancora più completa l'integrazione con Google Foto L'articolo Google Lens si aggiorna e migliora l’integrazione con Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 ha ancOra problemi di gestione della memoria : Google Pixel 3, il più piccolo della terza generazione di smartphone Made by Google, continua a soffrire di problemi di gestione della memoria. L'articolo Google Pixel 3 ha ancora problemi di gestione della memoria proviene da TuttoAndroid.

Hangouts chiude nel 2020 - Google perde ancOra un prodotto dopo G+ : Hangouts chiude nel 2020 per gli utenti consumer e si trasforma in Chat e Meets per le aziende. ancora un prodotto di Google che chiuse dopo Google Plus e altri come Allo e Duo non godono di fortuna migliore. Hangouts chiude nel 2020 Per 9to5 non ci sono dubbi, il 2019 sarà l’ultimo anno in cui si potrà utilizzare Hangouts. La chat di messaggistica istantanea che permette anche di effettuare chiamate e Videochiamate sviluppata a mountain ...

Google lavorerà a stretto contatto con gli sviluppatori per migliOrare gli strumenti di sviluppo : Google ha avviato un programma che consente agli sviluppatori di librerie Android e dell'SDK Android di ricevere in modo più rapido e diretto aggiornamenti riguardanti cambiamenti alle policy, librerie e SDK così da poter sviluppare applicazioni in modo più efficiente. L'articolo Google lavorerà a stretto contatto con gli sviluppatori per migliorare gli strumenti di sviluppo proviene da TuttoAndroid.