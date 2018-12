Mourinho esonerato dal Manchester UTD | Zidane e Conte possibili sostituti

Mourinho esonerato dal Manchester United : fatale la sconfitta con il Liverpool : Dopo le polemiche, le tensioni interne al club, le liti con Paul Pogba e soprattutto i 19 punti di distacco dalla vetta della Premier League, il Manchester United ha detto basta e su Twitter ha annunciato l’esonero di José Mourinho. fatale è stata la sconfitta con il Liverpool per 3-1 dell’ultimo turno di campionato: l’ultima goccia, in un inizio di stagione negativo in termini di risultati ma soprattutto di gioco. Per Mourinho ...

Josè Mourinho è stato esonerato dal Manchester United : L'allenatore Josè Mourinho è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Manchester United. È la società a comunicarlo pubblicamente con un comunicato rilasciato sul sito ufficiale."Il Manchester United ha annunciato che Josè Mourinho ha lasciato il Club. Vogliamo ringraziarlo per il suo lavoro qui al Manchester United e gli auguro successo per il suo futuro". La notizia arriva dopo la sconfitta per 3 a 1 ...

Clamoroso al Manchester United : esonerato Mourinho : Il Manchester United ha deciso: José Mourinho è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il portoghese non è più il tecnico dei Red Devils e paga una prima parte di stagione davvero disastrosa che vede lo United a diciannove punti dalla vetta e a undici punti dal quarto posto. Gli inglesi si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League, giungendo secondi nel gruppo della Juventus, dove affronteranno il ...

Il Manchester United ha esonerato José Mourinho : Una stagione disastrosa Finisce dopo due stagioni e mezza l’avventura di José Mourinho sulla panchina del Manchester United. Il manager portoghese è stato esonerato dai Red Devils, questo il link al comunicato ufficiale del club inglese che solleva dall’incarico l’ex di Chelsea e Real Madrid. L’avventura di Mou si conclude con tre trofei, il Community Shield 2016, la League Cup e l’Europa League 2017. L’inizio ...

