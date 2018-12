L’impiego dei giochi digitali nella riabilitazione delle funzioni cognitive

fondazioneserono

: È un sussidio troppo generoso, ma non mette soldi abbastanza sui centri per l'impiego. È facile prenderlo, difficil… - Linkiesta : È un sussidio troppo generoso, ma non mette soldi abbastanza sui centri per l'impiego. È facile prenderlo, difficil… - carlosibilia : Il funzionamento dei centri per l'impiego è fondamentale per l'attuazione del reddito di cittadinanza. Così abbiamo… - TgrRaiFVG : Dietro alla vertenza della Dm Elektron di Buja ci sono le storie dei lavoratori che temono di perdere l'impiego. Se… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Esperti di sclerosi multipla statunitensi e canadesi hanno valutato, in uno studio preliminare, la fattibilità dell’utilizzo di strumentidibasati su video. I risultati incoraggianti suggeriscono l’opportunità di ripetere le stesse valutazioni su casistiche più ampie.Circa la metà dei malati di sclerosi multipla presenta alterazioni. Per questo può essere importante disporre di strumenti terapeutici che permettano di eseguire unadi talianche al domicilio. Bove e colleghi hanno quindi eseguito una valutazione preliminare deldi uno strumento informatico, tipo videogioco finalizzato a curare malati di sclerosi multipla con alterazioni. In questo studio preliminare, 21 persone affette dalla malattia sono state esaminate presso un Centro ...