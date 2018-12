Lenovo Z5s è ufficiale con Snapdragon 710 | ottimo prezzo ma niente foro nel display

Lenovo Z5s Ferrari Edition sarebbe un altro supercharged con 12 GB RAM e Snapdragon 845 : Lenovo Z5s Ferrari Edition dovrebbe essere una versione speciale del nuovo smartphone del produttore cinese. Di speciale, oltre alla colorazione, forse, avrebbe ben 12 GB di RAM e il Qualcomm Snapdragon 845 ma non si escludono ulteriori chicche. L'articolo Lenovo Z5s Ferrari Edition sarebbe un altro supercharged con 12 GB RAM e Snapdragon 845 proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z5s : nel display di questo smartphone c'è un foro e non serve per legarci un laccetto : ... Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, NFC batteria 3210 mAh con supporto alla ricarica rapida lettore di impronte digitali nella posteriore