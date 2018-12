Lavoro | continua aumento a tempo determinato | +256mila in un anno

Brexit - May da Juncker in vista del summit Ue : 'Progressi - ma il Lavoro continua' : Quella che resta da mettere a punto, invece, è la dichiarazione politica, di circa 20 pagine, che tracci i contorni della futura relazione fra Londra e l'Ue , in particolare sul piano commerciale. La ...

Biathlon : la squadra élite in raduno a Oberhof - continua il Lavoro in vista dell’esordio in Coppa del mondo : La squadra élite italiana di Biathlon sarà in raduno ad Oberhof (Germania) fino a martedì 30 ottobre. Sarà una settima di duro lavoro per gli azzurri nella località tedesca, in cui si svolgerà la prima gara di Coppa del mondo del 2019. Sono quattro i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ovvero gli atleti in grado di conquistare la medaglia di bronzo nella staffetta ...