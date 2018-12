La più bella giocata | un prete ai Giochi

La più bella sorpresa di Natale è al cinema : 'Il ritorno di Mary Poppins' dopo 55 anni : ... costruito nell'A Stage nel corso di 26 settimane: qui sono state girate alcune porzioni del numero musicale più grande del film, 'Puoi illuminare il mondo a festa', ' Trip a little light fantastic ',...

Kendall Jenner è la modella più pagata del 2018 : i suoi segreti per essere così bella : Ha iniziato la sua carriera solo nel 2014, ma Kendall Jenner in pochi anni si è fatta strada visto che il 9 novembre 2018 ha ricevuto il premio come “Icona dell’anno” durante la seconda edizione dei Revolve Awards andata in scena al Palms Casino Resort di Las Vegas. Merito della sua famiglia, o meglio della tribù di sorelle e parenti che popolano i media fin da quando era ancora piccola e qualche spinta a indirizzare i fari proprio ...

Automobilismo : a Verona 'Aspettando la corsa più bella del mondo' (2) : (AdnKronos) - Il percorso, perfetto allenamento in vista della Mille Miglia 2019, comprenderà uno sviluppo complessivo non superiore ai 150km con un totale stimato di 70 prove cronometrate e un periodo di guida complessivo di circa 4 ore, esclusa la sosta pranzo in una stupenda villa italiana dove d

Automobilismo : a Verona 'Aspettando la corsa più bella del mondo' : Verona, 16 dic. (AdnKronos) - Con l'approssimarsi della fine dell'anno, l'Automobile Club Verona, Aci Verona Sport e la scuderia A.C. Verona Historic, affiliata ACI Storico, sono già al lavoro per definire i contorni e i dettagli della quinta edizione di Aspettando La corsa più bella del Mondo, la m

Chi è la più bella del mondo lo decideranno (solo) le donne : per Miss Universo una giuria tutta al femminile : Per la prima volta nella sua storia Miss Universo avrà una giuria di sole donne. Lo ha annunciato l'organizzazione della 67ma edizione del concorso di bellezza che quest'anno si svolgerà il 17 dicembre a Bangkok, in Thailandia. Secondo quanto scrive Abc News, la giuria sarà composta da imprenditrici, donne d'affari ed esperte del settore. In epoca '#metoo', la rivoluzione a Miss Universo segue quella di Miss America, che ha ...

Scena di sesso tra Isabella Ferrari e Nanni Moretti la più cercata su Youtube - l'attrice sbotta : «Vorrei eliminarla per sempre» : Una Scena di sesso molto forte quella tra Isabella Ferrari e Nanni Moretti in Caos Calmo e per questo considerata indimenticabile dal pubblico italiano tanto da diventare tra i video più ricercati su ...

Vanessa Ponce de Leon è la più bella : ecco chi è la nuova Miss Mondo : Lunghi capelli castani, occhi da cerbiatto e fisico statuario: è Vanessa Ponce de Leon la più bella del Mondo. Messicana di 26 anni, è stata eletta Miss World 2018. Alla 68esima edizione del concorso, andata in scena a Sanya, in Cina, ha concorso con oltre 100 aspiranti Miss venute da tutto il globo. La più bella del pianeta ha trionfato davanti alla thailandese Nicolene Pichapa Limsnukan, arrivata seconda, e alle colleghe di Giamaica, Uganda, ...

Kickboxing - il campione Casella al Bellator : 'Grazie al mio sport aiuto i più bisognosi' : I nostri progetti riguardano anche i sordomuti, disabili che possono avere qualità maggiori per fare sport. Bisogna cambiare in maniera virtuosa'. Ha le idee chiare, dentro e fuori dal ring. E' ...

I momenti più difficili dei Bellarke in The 100 secondo Eliza Taylor e Bob Morley (video) : Fare il leader non è facile, e i Bellarke in The 100 lo sanno molto bene. I protagonisti della serie post apocalittica hanno affrontato diverse insidie nel corso di cinque stagioni; momenti difficili che hanno contribuito ad avvicinarli, ma anche a separarli. Il loro rapporto ha attraversato alti e bassi, però alla fine hanno sempre trovato il modo per ritrovarsi. In un'intervista con TV Guide, Eliza Taylor e Bob Morley hanno fatto un salto nel ...

La più bella è una messicana - che lavora con migranti - : 'Continuero' a fare quello che ho fatto finora', ha detto ricevendo la corona, 'il mondo ha bisogno di cambiamento e aiutare non e' tanto difficile'. Ponce de Leo'n, che ha studiato commercio ...

E' Vanessa la più bella del mondo : 26 anni, alta 1.74, Vanessa ha conquistato scettro e la corona, battendo oltre 100 aspiranti miss venute da tutto il mondo. La più bella del pianeta ha trionfato davanti alla thailandese Nicolene ...

lei la più bella del mondo! : Ventiseienne, lunghi capelli neri e occhi scuri, alta 1.74, Vanessa si è imposta al foto-finish sulla thailandesa Nicolene Pichapa Limunskan

Alberto Angela racconta Cleopatra : «più forte che bella» : Una delle ultime volte in cui Alberto Angela è venuto a presentare un libro a Napoli, fuori dalla Feltrinelli di Chiaia si è formata una fila che arrivava fin quasi in via Morelli....

Alberto Angela racconta Cleopatra : 'più forte che bella' : Grazie a figure come lei o a quella di Cleopatra si riesce a esplorare un mondo che non c'è più. I palazzi dove viveva Cleopatra, dove riceveva i suoi amori, non sono più in piedi. Eppure parliamo ...