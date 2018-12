Il Ddl “Spazzacorrotti” è legge | la Camera approva in via definitiva con 304 voti

fanpage

: Finalmente l’Italia ha una legge anticorruzione seria che permette di contrastare il malaffare in maniera efficace.… - riccardo_fra : Finalmente l’Italia ha una legge anticorruzione seria che permette di contrastare il malaffare in maniera efficace.… - NicolaMorra63 : Approvato alla Camera il DDL #anticorruzione. Lo #SpazzaCorrotti è legge. Un altro piccolo-grande passo verso il #cambiamento. - M5S_Baroni : Ora l’Italia ha una legge anticorruzione seria che permette di contrastare il malaffare. L’approvazione del ddl… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) "Oggi è una giornata storica. Il Movimento 5 Stelle porta avanti da sempre la battaglia per la legalità e oggi è una giornata storica che vogliamo dedicare a tutti i cittadini onesti che si spaccano la schiena e che da ora in poi sapranno che lo Stato è dalla loro parte", ha commentato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dopo l'zione del Ddl Anticorruzione.Continua are