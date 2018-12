ICARDI | WANDA NARA ' L' INTER VOLEVA DARLO ALLA JUVENTUS' Marotta | ' Un po' di silenzio

Inter - palloncini bianconeri e tag per Georgina : Wanda ICARDI provoca ancora : Settimana davvero rovente per l' Inter e Wanda Nara per quanto riguarda la quaestione del rinnovo di Mauro Icardi e la moglie dell'argentino non ha fatto nulla per gettare acqua sul fuoco, anzi. Dopo ...

Juventus-ICARDI - il nuovo indizio di Wanda Nara : tifosi dell’Inter furiosi [FOTO] : Icardi sta disputando una stagione ottima con la maglia dell’Inter ma alcune situazioni fuori dal campo rischiano di incrinare i rapporti con la dirigenza e con la tifoseria. In particolar modo caos dopo le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka, la moglie dell’attaccante ha svelato la volontà dell’Inter di cedere Icardi alla Juventus, solo il no del calciatore a lasciare i nerazzurri ha bloccato tutto. Adesso si è ...

Inter - Marotta avvisa Wanda Nara : “Per il rinnovo di ICARDI serve riservatezza” : Inter Marotta – Giuseppe Marotta, nuovo direttore sportivo dell’Inter al fianco di Piero Ausilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della cena di Natale dei neroazzurri. leggi anche —> Spalletti e l’importanza del settore giovanile L’argomento principale, ovviamente, è quello del rinnovo di Mauro Icardi. Il bomber e capitano dell’Inter sta per rinnovare con i neroazzurri, […] L'articolo ...

Rinnovo ICARDI - parla l’ex agente : “Wanda lo danneggia” : Rinnovo Icardi, parla l’ex agente- Il Rinnovo di Icardi sta tenendo banco in casa Inter. Negli ultimi giorni l’ambiente nerazzurro è stato “scosso” dalle ormai famose dichiarazioni di Wanda Nara, che curando gli agenti di suo marito ha lanciato due frecciate niente male, che hanno fatto inevitabilmente discutere. La prima, quella legata al possibile affare […] L'articolo Rinnovo Icardi, parla l’ex agente: “Wanda lo danneggia” proviene da ...

Inter - Ausilio a Wanda Nara : 'Mauro ICARDI mai alla Juventus' : Botta e risposta tra Piero Ausilio, ds dell'Inter, e Wanda Nara, moglie, nonché agente dell'attaccante nerazzurro Mauro Icardi. La società infatti ha smentito alcune indiscrezioni lanciate dalla stessa moglie del giocatore, che facevano intendere la volontà dell'attaccante di trasferirsi a Torino, sponda bianconera. La stessa moglie dell'attaccante ha anche lanciato qualche frecciatina all'indirizzo della proprietà, e dichiarato che la società ...

L'ex agente : 'Wanda Nara sta danneggiando ICARDI' - : La sua procuratrice non ha esperienza nel mondo del calcio, è giusto che lei possa chiedere un rinnovo e un aumento salariale, il problema è il modo in cui dice le cose. Non puoi dire 'I numeri di ...

Inter stufa di Wanda : ICARDI può partire anche dopo il rinnovo : Il nodo è quanto succederà dopo: come evidenzia La Gazzetta dello Sport infatti, i vertici nerazzurri sono stufi delle uscite di Wanda Nara e non apprezzano 'lo spettacolo' mediatico, questo può ...

Inter - festa di Natale : l’attaccante ICARDI allo scoperto dopo il caos scatenato da Wanda Nara [FOTO e VIDEO] : “Sono a casa mia qua, è il sesto anno che facciamo questa festa di Natale. Sono molto contento di trovare tutta la gente che durante l’anno magari non vediamo. Un saluto a tutti e Forza Inter”: sono le parole dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi al canale Twitter dell’Inter. Un saluto ai tifosi da parte del capitano che si trova indirettamente al centro delle polemiche per il suo rinnovo contrattuale. ...

ICARDI - WANDA NARA 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA JUVENTUS'/ Marotta : 'Un po' di silenzio farebbe bene a volte' : ICARDI, WANDA NARA: 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA Juventus: doveva fare coppia con Cristiano Ronaldo'. Secondo la moglie-manager 'è Mauro che ha rifiutato'.

Inter - Marotta : 'Rinnovo ICARDI? Pronti a incontrarci ancora. Wanda Nara? Servirebbe più silenzio' : ... che prima della cena di Natale della squadra ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Icardi è un giocatore fondamentale per l'economia dell'Inter, è il capitano e merita rispetto. Come ...

Rinnovo ICARDI - Marotta ‘zittisce’ Wanda Nara : “serve riservatezza - bisogna parlare nei luoghi giusti” : Il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha parlato del Rinnovo di Icardi in occasione della cena di Natale organizzata dal club nerazzurro Da pochi giorni Beppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter, un incarico importante per l’ex dirigente della Juventus, pronto a vivere in nerazzurro le stesse emozioni provate in bianconero. Fabrizio Corradetti Presente alla cena di Natale organizzata questa sera ...

Inter - Ausilio risponde a Wanda Nara : 'ICARDI non andrà mai alla Juventus' : 'La trattativa con la Juventus per Icardi? Certe dichiarazioni sono un pò folcloristiche. Lo dico senza problemi, Icardi non andrà mai alla Juventus'. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ...

Inter - Rinnovo ICARDI - Ausilio non ci sta! Che risposta a Wanda Nara : 'tutto quello che è social è cinepanettone! E su Mauro alla Juve...' : Piero Ausilio, ds dell'Inter, fa chiarezza sulle recenti affermazioni di Wanda Nara riguardanti il Rinnovo di Mauro Icardi col club nerazzurro Il Rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter è uno degli ...

Inter - Ausilio a Wanda : "Dichiarazioni folcloristiche - mai ICARDI alla Juve" : Dopo le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka su Mauro Icardi , "Lontanissimi dal rinnovo, l'Inter voleva mandarlo alla Juventus", si attendeva una risposta del club nerazzurro. La presa di ...