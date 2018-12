ENEA | Riqualificazione energetica e strutturale più semplice grazie alla nuova App

ENEA : una nuova app facilita la riqualificazione energetica e strutturale dei condomini : ENEA, in collaborazione con la società Logical Soft, ha realizzato condomini+4.0, la nuova applicazione gratuita per misurare in modo semplice i consumi energetici e le caratteristiche strutturali degli edifici condominiali. Rivolta a professionisti e tecnici abilitati per una prima valutazione degli interventi di messa in sicurezza, efficientamento e riqualificazione, l’app per tablet e smartphone segnala le principali criticità energetiche e ...