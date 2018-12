Sondrio | auto contromano sulla statale | 6 morti nello scontro frontale

Sondrio - auto contromano sulla statale : 6 morti : Roma, 17 dic., askanews, - Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 22.30, sulla statale 38 in Lombardia. Sei persone, un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i ...

Incidente a Sondrio : auto contromano - 6 morti : Sei persone sono morte a causa di un terribile Incidente stradale sulla variante 38 di Morbegno, in provincia di Sondrio. Due le auto coinvolte, una 500 con a bordo un uomo di circa 50 anni e una 'Panda' con 5 giovani. La dinamica è ancora da accertare: una delle vetture avrebbe viaggiato in contromano e si è scontrata con l'altra. Dopo lo scontro si è sviluppato anche un incendio che non ha lasciato scampo ai passeggeri delle due auto.

