Marotta-Nedved | l' abbraccio della pace Ammesso ci fosse motivo per litigare

Golden Boy 2018 – Nedved e Marotta si incrociano dopo la stoccata del ceco : aria distesa tra i due - scatta l’abbraccio [GALLERY] : In occasione della cerimonia del Golden Boy 2018 Nedved e Marotta si incontrano e si abbracciano: dopo la frecciatina dell’ex calciatore ceco all’ex ad della Juventus nessun rancore tra i due In occasione della cerimonia del Golden Boy 2018, che premia il miglior calciatore Under 21 dei campionati europei, Pavel Nedved e Beppe Marotta si incontrano e si abbracciano. Le polemiche dei giorni scorsi, nate a causa delle ...

Marotta-Nedved - l'abbraccio della "pace". Ammesso che c'era motivo per litigare : Torino, premio Golden Boy. Lunedì, oggi, all'ora dell'aperitivo. Succede che i due si abbraccino, sorridano , che uno dia come una carezza sulla nuca dell'altro, e arrivi un terzo, non incomodo, che ...

Juventus - Nedved insiste : “Su Marotta nessuna battuta. Ecco come la penso” : Dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che hanno accoppiato l’ Atletico Madrid alla Juventus, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “È la dimostrazione che come dice Allegri: l’importante è arrivarci agli ottavi. Abbiamo preso la squadra più forte tra le seconde. Agli ottavi devi avere bisogno di fortuna, ma abbiamo la squadra molto forte che potrà passare ...

Atletico Madrid-Juventus - Nedved fiducioso : “siamo tranquilli. Marotta? Esistono due tipi di dirigenti…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato del sorteggio di Champions League, lanciando poi l’ennesima frecciata a Marotta Sarà l’Atletico Madrid l’avversaria della Juve negli ottavi di Champions League, molto sfortunati i bianconeri a pescare una formazione temibile come i colchoneros. Alfredo Falcone/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha mostrato di essere però molto fiducioso: ...

Inter - la stoccata di Nedved a Marotta : 'Forse non è mai stato juventino' : La notizia era ormai nell'aria da tempo ma giovedì è arrivata anche l'ufficialità: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter dedicato al lato sportivo, con Alessandro Antonello che si dedicherà a tutto il resto. L'ex dirigente della Juventus ha annunciato il suo addio ad ottobre dopo il successo contro il Napoli, ponendo fine ad un'avventura che lo ha visto come protagonista nella vittoria di sette scudetti consecutivi e ...

