Maltempo | sospesi i collegamenti marittimi veloci per Capri

Maltempo : Capri isolata dal primo pomeriggio - sospesi tutti i collegamenti : Da questo pomeriggio Capri è rimasta isolata . A causa del maltempo i collegamenti marittimi tra la terraferma e l’isola azzurra sono interrotti. Da Napoli l’ultimo mezzo veloce che è riuscito a raggiungere Capri è partito alle ore 12,40. Da Capri l’ultima partenza per Napoli è avvenuta alle ore 15,35. Le corse successive sia delle linee veloci che dei traghetti sono sospese per le avverse condizioni meteo. Una tempesta si è ...

Maltempo : sospesi i collegamenti via mare tra Sardegna e Corsica : Il Maltempo, con il forte vento di Maestrale che sferza la Sardegna soprattutto nella parte nord occidentale, sta causando diversi problemi ai collegamenti marittimi. Sospese le corse della Moby con la Corsica, un traghetto della Tirrenia, Janas, partito ieri sera da Genova, anziché attraccare a Porto Torres e’ stato stato dirottato a Olbia. In questo modo, ha spiega la compagnia all’ANSA, viene garantito non solo l’arrivo in ...