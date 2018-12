La Lazio va alla ricerca dei 3 punti perduti

Violento terremoto in Oceania - scossa di magnitudo 6 avvertita dalla popoLazione : ... molte segnalazioni Anche perchè l 'ipocentro del sisma è stato individuato nell'oceano ma a soli dieci chilometri di profondità: le agenzie che si occupano del monitoraggio dei terremoti nel mondo ...

CNA Balneatori Sicilia - no alla cancelLazione di decine di stabilimenti nell'Isola : 'No alla cancellazione di decine e decine di stabilimenti nell'Isola'. CNA Balneatori Sicilia alza il muro contro la volontà espressa da alcuni Commissari ad Acta di voler prevedere una pianificazione ...

Allerta Meteo - ciclone al Centro/Sud : forti temporali nella notte - nubifragi dal Lazio alla Sicilia. Gelo al Centro/Nord [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di metà Dicembre dal forte maltempo al Centro/Sud Italia per un ciclone posizionato nel Canale di Sicilia: le piogge più forti stanno colpendo le zone meridionali del Lazio, dove nelle ultime ore sono caduti 85mm di pioggia a Pico (Frosinone) e Fondi (Latina), 79mm a Ceccano (Frosinone), 70mm a Lariano (Roma), 54mm a Latina, 48mm a Rocca Priora (Roma), 32mm a Formia (Latina). Sempre al Centro Italia piove ...

La UEFA ha multato il Milan per le vioLazioni del Fair play finanziario e ha imposto alla società il pareggio di bilancio entro il 2021 : La Camera arbitrale del controllo finanziario della UEFA ha annunciato le sanzioni che infliggerà al Milan per le violazioni del Fair play finanziario commesse dalle sue vecchie proprietà. Al Milan è stata imposta la parità del bilancio entro il 30

Europa League - Lazio-Eintracht diretta LIVE : l’arbitro dà il via alla seconda frazione : Nell’ultimo match della fase a gironi di Europa League, la Lazio – già qualificata – incontra i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, matematicamente primi in classifica. Un test utile per Simone Inzaghi, che vuole risposte dai giocatori meno utilizzati in questa prima parte di stagione e da quelli che non hanno reso secondo le aspettative. Nel tradizionale 3-5-2 del tecnico biancoceleste, tra i pali si sistema ...

Trapianto d’organo : la reLazione medico-paziente e la tecnologia possono contribuire alla salute ed all’aderenza alla terapia : “Il Trapianto di rene mi ha permesso di riappropriarmi del tempo per la mia famiglia, per me stessa, per le mie amicizie, per il mio lavoro”. “Dopo l’intervento ho riacquisito la forza fisica e mentale, ho ripreso a cucinare, fare lunghe passeggiate al mare e leggere, prima non avevo né energia, né concentrazione”. Con queste parole alcuni pazienti riceventi Trapianto di rene descrivono la “rinascita” dal Trapianto, come emerge da un’indagine ...

Lazio Eintracht - allarme tifosi : scontri in serata - 9mila i tedeschi presenti a Roma : tutto già deciso nel gruppo H di Europa League, girone che ha riservato la leadership all' Eintracht Francoforte , 15 punti, davanti alla Lazio , 9, sulla strada dei sedicesimi di finale. Ultimo ...

Geologi del Lazio : “Sempre meno iscritti alla professione con territori sempre più a rischio” : sempre meno iscritti alla professione e sempre più territori a rischio idroGeologico. Questo uno dei temi scaturiti dall’Assemblea annuale dei Geologi del Lazio, svoltasi martedì 11 dicembre, a Roma, presso il Centro Congressi Frentani, e dedicata al tema “La professione del Geologo nel Lazio: prevenzione, analisi e soluzioni”. Numerosi gli esponenti istituzionali ed esperti intervenuti: i presidenti delle commissioni consiliari Lavoro e ...

Biathlon : cinque atleti russi saranno interrogati per presunte vioLazioni alla normativa antidoping : La notizia risale a ieri e risale alla serata appena trascorsa. Secondo quanto riportato dalle cronache, i biathleti russi che alloggiavano nel proprio albergo in Austria, in vista dell’appuntamento di Coppa del Mondo a Hochfilzen, hanno ricevuto la visita della polizia austriaca per notificare l’inizio di un’indagine su presunte violazioni della normative antidoping durante i Mondiali del 2017. Tra i coinvolti vi sarebbero ...

Napoli - rogo sulla CircumvalLazione : in fiamme una sala ricevimenti : Spaventoso incendio sulla Circumvallazione esterna tra Napoli e Casoria. In fiamme White Pearl, una sala ricevimenti inaugurata appena cinque mesi fa. Una nube nera si è alzata oltre la collina di ...

InfLazione - la Romania centra il target fissato dalla BNR : Torna nel target fissato dalla banca centrale, l'Inflazione della Romania. Secondo i dati del National Institute of Statistics infatti, la crescita dei prezzi al consumo è diminuita al 3,43% rispetto al 4,25% registrata nel mese precedente. Su base comparativa mensile invece, l'indice dei prezzi al consumo (IPC) è sceso dello 0,1% a novembre. Il rallentamento della crescita dell'Inflazione è dovuto alla minore evoluzione dei prezzi alimentari ...

Pensioni - ritocchi alla manovra : simuLazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

Ciclismo - la riveLazione di Lance Armstrong : “i miei investimenti in Uber mi hanno salvato dalla povertà” : L’ex ciclista ha rivelato in un’intervista di aver evitato la bancarotta grazie a 100.000 dollari investiti tanti anni fa in Uber, diventata poi una compagnia miliardaria Lance Armstrong è tornato a parlare, concedendo un’intervista alla CNBC cinque anni dopo l’ultima rilasciata a Oprah Winfrey. Il texano ha parlato sia della sua situazione attuale che dei progetti futuri, rivelando anche un clamoroso retroscena ...