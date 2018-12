Juventus | Nedved | “Pescato i più forti | non ci affideremo solo a CR7”

Atletico Madrid-Juventus - Nedved fiducioso : “siamo tranquilli. Marotta? Esistono due tipi di dirigenti…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato del sorteggio di Champions League, lanciando poi l’ennesima frecciata a Marotta Sarà l’Atletico Madrid l’avversaria della Juve negli ottavi di Champions League, molto sfortunati i bianconeri a pescare una formazione temibile come i colchoneros. Alfredo Falcone/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha mostrato di essere però molto fiducioso: ...

Heysel e insulti a Scirea : scritte choc prima di Fiorentina-Juventus/ Video - l'ira di Nedved : "Una vergogna" - IlSussidiario.net : Heysel e insulti a Scirea: scritte choc prima di Fiorentina-Juventus. Video, l'ira di Nedved: "Una vergogna". Le ultime notizie

Fiorentina-Juventus - Nedved duro contro gli striscioni su Scirea : “è una vergogna” [VIDEO] : Pavel Nedved ha parlato degli striscioni apparsi fuori dallo stadio Franchi di Firenze su Scirea e l’Heysel: “una vergogna” Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Skysport prima della gara tra la sua Juventus e la Fiorentina al Franchi di Firenze. La rivalità tra le due fazioni è nota da tempo, ma oggi Nedved ha voluto sottolineare un episodio spiacevole avvenuto prima dell’incontro. Fuori dal Franchi sono stati ...

Juventus - Nedved : 'Sarebbe fantastico portare quattro squadre agli ottavi' : Così il vicepresidente della Juventus , Pavel Nedved , ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida di Champions dei bianconeri contro il Valencia . L'ex Pallone d'Oro parla anche delle ...

Juventus - il figlio di Nedved posa con Pogba e scatena i tifosi : Paul Pogba rimane un sogno ad occhi aperti per i tifosi della Juventus , lo dimostrano i commenti a un post Instagram di Pavel Nedved junior . Il figlio del vicepresidente bianconero ha pubblicato una ...

Juventus - Nedved strizza l'occhio a Pogba : "Paul è uno dei più forti al mondo" : Pogba? Paul è uno dei migliori al mondo, ottimo giocatore ma è del Manchester, inutile parlarne, gennaio è lontano, per gennaio c'e ancora tempo'.