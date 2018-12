Incidente a Sondrio | auto contromano | 6 morti

6 persone sono morte in un Incidente automobilistico in provincia di Sondrio : Sei persone sono morte in un incidente automobilistico avvenuto domenica sera verso le 22:40 in provincia di Sondrio. Una delle due auto è entrata contromano sulla rampa di uscita della statale 38 della Valtellina tra Cosio e Morbegno, scontrandosi frontalmente