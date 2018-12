Highlights Atalanta-Lazio 1-0 | VIDEO | gol e sintesi della partita Decide Zapata al primo

Atalanta-Lazio 1-0 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : ATALANTA LAZIO Pagelle – Da un lato la Champions League, dall’altra l’Europa League. Nella giornata dei sorteggi delle competizioni europee, Atalanta e Lazio si sono sfidate per un obiettivo comune: l’Europa. I lombardi volevano accorciare sul sesto posto in classifica, utile per l’accesso al secondo torneo continentale. I biancocelesti, reduci dal pari con la Sampdoria e […] L'articolo Atalanta-Lazio 1-0: ...

UDINESE ATALANTA Pagelle – Uno scatenato Duvan Zapata stende la sua ex Udinese. Alla Dacia Arena è show del colombiano, che con una tripletta guida l'Atalanta alla vittoria. Primo tempo che si chiude sull'1-1. Succede tutto nei minuti iniziali, col vantaggio ospite firmato dal 91 di Gasperini (alla seconda rete consecutiva, dopo quella al Napoli)

VIDEO Atalanta Napoli , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie A, grande posticipo della 14giornata giocato a Bergamo , lunedì 3 dicembre

Il Napoli ha sconfitto l'Atalanta nel posticipo della 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I partenopei sono riusciti a imporsi sul campo dei nerazzurri e rafforzano così il secondo posto in classifica, rimanendo a 8 punti di distacco dalla Juventus e con tre lunghezze di margine sull'Inter. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno portato a casa una vittoria cruciale per le loro ambizioni, giunta nel finale e al termine di un

Pagelle Atalanta-Napoli – Quella di Bergamo è stata una sfida fondamentale per l'undici allenato da Carlo Ancelotti perché una vittoria poteva e doveva significare un'ulteriore fuga dall'Inter, fermata a Roma dai giallorossi, e la forza di continuare a lottare contro la Juventus. La squadra di Allegri sta infatti facendo alcune prove di fuga prima di Natale

Sarà un posticipo di lusso il match che questa sera, inizio ore 20.30, chiuderà la 14° giornata della Serie A 2018-2019. All'Azzurri d'Italia di Bergamo va di scena il confronto tra l'Atalanta di Gasperini e il Napoli di Ancelotti. "Ci aspetta una partita di prestigio: sono gare che oltre a valere per la classifica, contano molto

Video Empoli Atalanta , risultato finale 3-2, : highlights e gol della partita, disputata al Castellani, per la 13giornata di Serie A.

Empoli-Atalanta 3-2 pagelle– Partita pazza al Castellani. L'Empoli di Beppe Iachini centra la seconda vittoria consecutiva e lo fa in modo clamoroso, con una doppia rimonta che stende l'Atalanta di Gasperini. Gli ospiti, sopra 2-0 grazie a Freuler e Hateboer, si fanno rimontare tra la fine del primo tempo e il 90esimo. La Gumina accorcia