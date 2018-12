Ultima chiamata per Di Francesco | la Roma non può più aspettare

Roma-Genoa : Ultima chiamata per Eusebio Di Francesco : Roma – Sarà un match rovente quello che accompagnerà Roma e Genoa nel posticipo della 16esima giornata di serie A. In uno stadio Olimpico desolatamente vuoto (solo 4.000 i tagliandi venduti da aggiungere agli abbonati) giallorossi e rossoblù si danno appuntamento stasera alle ore 20.30 per cercare di dare una sterzata importante al loro fin qui impietoso campionato. Da una parte una Roma ridotta all’osso per via degli infortuni e con ...

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - Ultima chiamata per Di Francesco : l’esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

Manovra - Ultima chiamata per scongiurare la procedura di infrazione : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è a Bruxelles per incontrare il Presidente della Commissione europea...

Imu e Tasi - Ultima chiamata : In proposito, è possibile consultare il riepilogo e gli elenchi generali Regione per Regione pubblicati sul sito del ministero dell'Economia per calcolare le aliquote o determinare eventuali ...

Champions League - si può fare : dai bookmakers Ultima chiamata per il poker italiano agli ottavi : Il poker di italiane agli ottavi di Champions League è ancora possibile. Se Roma e Juventus hanno già prenotato un posto nella top 16 del calcio europeo, anche Inter e Napoli non sono così lontane dallo storico obiettivo di un poker tricolore agli ottavi. Tutto sarà deciso nell’ultima giornata, la sesta della fase a gironi. INTER – PSV EINDHOVEN Dopo la sconfitta di Londra contro il Tottenham i nerazzurri devono battere il PSV a San Siro ...

Lazio - Caceres - Ultima chiamata. Giovedì in EL si gioca il futuro : Un anno fa stava per cominciare la sua avventura alla Lazio. Mezza stagione al Verona prima di passare alla Lazio dopo aver dimostrato di essere nuovamente all'altezza del campionato italiano. Dodici ...

Ultima chiamata No Tav ai 5 Stelle : "Tirate fuori le palle". Il messaggio della piazza torinese recapitato al Movimento 5 Stelle è chiaro e arriva direttamente dal leader dei No Tav Alberto Perino. "Chiediamo con forza che tutto questo abbia fine, invitiamo il M5S a resistere e portare a casa quello in passato hanno scritto e detto chiaramente", le parole di Perino dal palco di Piazza Castello. Sotto di lui una marea di manifestanti: secondo gli organizzatori sono 70 mila, ...

Fisco - Ultima chiamata per la rottamazione bis : Ancora una manciata di ore e 345 mila contribuenti potranno recarsi alla cassa per pagare le rate scadute della rottamazione-bis delle cartelle e non perdere così i benefici concessi dalla legge. Oggi,...

Fisco - Ultima chiamata per la rottamazione delle cartelle : chi riguarda e come pagare : Entro il 7 dicembre i contribuenti che hanno saltato il pagamento di almeno una delle rate di luglio, settembre o ottobre della rottamazione bis, hanno la possibilità di rimediare e rientrare nella nuova definizione agevolata versando la somma dovuta. La scadenza riguarda 345mila contribuenti: ecco chi sono e come pagare.Continua a leggere

Fisco - Ultima chiamata rottamazione bis : 16.45 Conto alla rovescia per 345 mila contribuenti chiamati alla cassa per pagare le rate scadute della rottamzionebis delle cartelle (scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre scorsi). Domani,7 dicembre,è infatti l'ultimo giorno per pagare e non perdere l'opportunità di aderire alla terza versione della rottamazione ora all'esame della Camera. Nella classifica delle città, Roma è in testa con 41.540 contribuenti chiamati alla cassa, ...

Rottamazione bis - Ultima chiamata : come pagare e avere nuovi 'vantaggi' : Venerdì 7 dicembre è l'ultimo giorno utile per i contribuenti che devono mettere a posto i conti i sospeso con il Fisco...

Domani Ultima chiamata rottamazione bis : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Conto alla rovescia per 345 mila contribuenti chiamati alla cassa per pagare le rate scadute della rottamazione-bis delle cartelle e non perdere i benefici concessi dalla legge. ...

Gloria - l'Ultima chiamata dalla Grenfell Tower. La madre : «Mise giù per non farci sentire che stava morendo» : l'ultima mano tesa a distanza, da una trappola infernale lontana, e insieme l'estremo gesto di pietà verso i genitori. È una telefonata da far ghiacciare il sangue nelle vene,...

Rottamazione bis - Ultima chiamata 7 dicembre : come sanare e avere nuovi sconti : Ultimi giorni utili per mettersi in regola con le rate scadute della Rottamazione bis e accedere ai nuovi benefici previsti dalla Rottamazione ter del Decreto fiscale. Scade infatti venerdì 7 dicembre 2018 il termine ultimo per pagare e sanare le rate scadute (cioè le rate non pagate e scadute della vecchia Definizione agevolata). Chi si lascerà scappare questa data, non potrà più accedere ai nuovi benefici. “Se paghi entro il 7 dicembre ...