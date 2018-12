Papa Francesco benedice il patto Onu | Global compact sia riferimento

Migranti : Papa Francesco appoggia il Global compact - "sia un riferimento" : Papa Francesco appoggia il Global compact. "La settimana scorsa - ha detto dopo l'Angelus - è stato approvato a Marrakech, in Marocco, il Patto Mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, che intende essere un quadro di riferimento per la comunità internazionale. Auspico pertanto che essa, grazie anche a questo strumento, possa operare con responsabilità, solidarietà e compassione nei confronti ...

Sibilla - il dolce salentino che ha conquistato Papa Francesco : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Conte : io e Papa Francesco riformatori delle nostre comunità : Roma, 15 dic., askanews, - "Questa mattina ho incontrato papa Francesco: nel corso del lungo colloquio privato abbiamo richiamato il rispettivo impegno che stiamo portando avanti per realizzare, ...

Giuseppe Conte da Papa Francesco - udienza in Vaticano. Filtra una voce : di cosa hanno parlato - il colpo basso : Nella mezz'ora di faccia a faccia ufficiale, tengono banco la politica internazionale e quella interna, ma virata essenzialmente sulla questione immigrazione , migranti , accoglienza e integrazione. ...

Papa Francesco ricorda che Gesù Bambino fu profugo - anche lui fuggiva da guerre e fame : Il piccolo Gesù ci ricorda così che la metà dei profughi di oggi, nel mondo, sono bambini, incolpevoli vittime delle ingiustizie umane'.

Papa Francesco : 'Gesù fu un profugo - ci ricorda chi fugge da guerre e fame' : Da Papa Francesco è arrivato un invito a riflettere sulle condizioni di migranti, profughi e rifugiati . "Il piccolo Gesù ci ricorda che la metà dei profughi di oggi, nel mondo, sono bambini, ...

'L'America Latina disperata' di Papa Francesco : E' una maledizione - rileva Vasapollo - quella di essere la maggior riserva di petrolio del mondo. E il quinto paese per oro, argento, coltam e litio. Mentre l'Orinoco è la maggior riserva di acqua ...

Papa Francesco : "rispettare dignità umana supera i conflitti"/ Migranti - "accoglienza è responsabilità morale" : Papa Francesco su Migranti e guerre: 'rispettare dignità umana unico modo per superare i conflitti'. In merito all'accoglienza, 'responsabilità morale'

Papa Francesco e la riforma della Curia romana : in ‘Predicate il Vangelo’ il bilancio dei primi 6 anni ‘rivoluzionari’ di Bergoglio : Papa Francesco sta davvero riformando la Curia romana? E se sì, in che modo sta lottando contro corruzione, carrierismo, soldi e sesso? A rispondere a queste domande è il libro Predicate il Vangelo. La riforma della Curia romana di Papa Francesco, edito da Elledici, scritto dal vaticanista de ilfattoquotidiano.it Francesco Antonio Grana. Il volume ripercorre l’opera di riforma messa in atto dal Papa latinoamericano nei primi sei anni del suo ...

'Brutto che ci sia ancora la pena di morte nel mondo' - così Papa Francesco - : Città del Vaticano, 13 dic., askanews, - 'Non dimenticatevi mai di loro, dei poveri della porta accanto. Continuate a stare accanto ai carcerati, ai condannati a morte. E' brutto questo ma ancora c'è ...

Papa Francesco : accogliere i migranti è una responsabilità morale - : Il Pontefice, durante un incontro con dieci nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, ha ricordato la "dovuta attenzione al bene comune, per accogliere e integrare coloro che bussano alle nostre porte".

Abusi sessuali - Papa Francesco rimuove i cardinali Pell ed Errazuriz : Oggi il Vaticano ha reso noto che Papa Francesco ha allontanato dal suo gruppo di consiglieri stretti due cardinali invischiati negli scandali di Abusi sessuali, ovvero il suo ministro dell'Economia, George Pell, e Francisco Javier Errazuriz. Il cardinale Pell ha lasciato il suo incarico di Capo del Segretariato per l'Economia (uno degli incarichi più rilevanti in Vaticano) per difendersi dalla pesante accusa di reati sessuali su minori in ...

Papa Francesco ha rimosso dai suoi consiglieri stretti due cardinali coinvolti in casi di molestie sessuali : Il Vaticano ha annunciato che a ottobre Papa Francesco aveva rimosso dal suo circolo di nove consiglieri stretti, conosciuto come C-9, due membri accusati di essere stati coinvolti in passato nei casi di molestie di bambini. Si tratta del cileno