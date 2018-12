Manovra | tutte le tappe fino al 22 gennaio

Manovra - tutte le tappe : dalla corsa contro il tempo per l’approvazione e la procedura dell’eventuale infrazione : La Manovra finanziaria del governo Conte deve ottenere il via libera dal Parlamento italiano e quello della Commissione Ue, con calendari che si intrecciano fino alla fine dell’anno. Ecco quali sono le prossime tappe. Da oggi Primi voti in commissione Bilancio al Senato per gli emendamenti in vista del vertice vicepremier-Conte a Palazzo Chigi in serata. 17 dicembre Data da cerchiare in rosso sul calendario europeo. A Bruxelles c’è la ...

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». «Le pensioni d'oro? Si tagliano tutte» : Il vicepremier Luigi Di Maio interviene sul tema del confronto con le richieste del mondo delle imprese dopo l'incontro di ieri al Viminale gestito da Matteo Salvini. «Io penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese», ha detto Di Maio, «come ha detto ...

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». «Le pensioni d’oro? Si tagliano tutte» : Il ministro dello Sviluppo economico: «Ieri c’erano poco più di dieci sigle da Salvini, domani noi ne riuniamo oltre 30 sigle di tutti i comparti»

Manovra - Tria : studiamo tutte le opzioni ma serve intesa politica : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sottolinea che sulla Manovra serve un'intesa politica 'Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate', ha affermato ...

Cambia il congedo di maternità - al lavoro sino al nono mese : tutte le novità della Manovra : NUOVA STRETTA ANTI-BAGARINAGGIO - I biglietti dovranno essere nominali per spettacoli, a partire dai concerti, nelle strutture con capienza oltre i 5000 spettatori, come stadi o palazzetti. Sono ...

Cambia il congedo di maternità - al lavoro sino al nono mese : tutte le novità della Manovra : Niente reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni per ora, ma nella Manovra spunta un pacchetto famiglia, tra i pochi interventi organici approvati insieme a tante micronorme durante...

Maternità - cambia il congedo : si può lavorare sino al nono mese : asili e banche - tutte le novità della Manovra : La commissione Bilancio alla Camera ha concluso ieri i lavori e dato mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, di riferire in Aula sul maxiemendamento alla Manovra. L'esame...

Manovra e investimenti - tutte le richieste delle imprese : ... che vede aziende, commercianti, artigiani e cooperative mettere in evidenza l'esigenza di 'cambiare registro', se si vuole far uscire l'economia dalla stagnazione. E tutto questo al di là del ...

Manovra - tutte le novità : E' arrivato ieri il primo pacchetto di emendamenti alla Manovra. L' esecutivo giallo verde ha presentato ieri a Montecitorio una parte delle sue proposte di modifica alla legge di bilancio: 56 in ...

Manovra - tutte le novità : dal taglio Imu sui capannoni al superenalotto. Nel governo si tratta per il deficit al 2% : Raddoppia il taglio dell'Imu per i capannoni e arrivano 4mila assunzioni per i centri per l'impiego , primo tassello per la realizzazione del reddito di cittadinanza caro al leader pentastellato Luigi ...

Manovra tra Parlamento e scadenze Ue : tutte le tappe verso fine anno : MILANO - E adesso? La nuova bocciatura dell'Europa sui conti italiani spiana la strada di un percorso a tappe che dovrebbe portare, a meno di cambi di rotta, verso la procedura di infrazione. Un ...

Manovra - Di Maio annuncia il tempo pieno in tutte le elementari : “Così smantelliamo la Buona scuola” : “iIeri è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio molto importante e che dice che d’ora in poi in tutte le scuole italiane ci sarà il tempo pieno alle elementari“. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il vice premier Luigi Di Maio, spiegando che si tratta di “una misura che arricchisce i programmi di formazione e istruzione, di welfare sociale, e una misura importante per gli insegnanti perché si ...

Manovra - emendamento M5s : "Tempo pieno in tutte le scuole elementari" : Primo sì in commissione Cultura alla proposta avanzata dai 5 stelle, che dovrà essere approvata però dalla commissione...