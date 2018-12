Il Genoa sogna ma cade | la Roma vince 3-2 | Polemiche finali per un rigore su Pandev

Genoa - Piatek sogna in grande : “Voglio essere capocannoniere a fine stagione - non solo ora” : Ha già messo a segno 17 gol in stagione tra campionato e Coppa Italia, ma Krzysztof Piatek non vuole smettere di stupire. Il centravanti pescato in Polonia da Preziosi, in un’intervista concessa al Secolo XIX, ha parlato di Genoa e del titolo di capocannoniere, per cui concorre con giganti come Cristiano Ronaldo, Immobile e Icardi. Il Genoa gli ha permesso di adattarsi al meglio alla Serie A, cosa che non gli avrebbe consentito una ...