Cattolici | adesso occorre esserci

(Di domenica 16 dicembre 2018) Che la geografia politica italiana sia cambiata profondamente e' un dato di fatto. I tradizionali centro destra e centro sinistra sono ormai un pallido ricordo del passato. E questo per un motivo ormai a tutti noto. Da un lato il tramonto irreversibile della vocazione originaria del Partito democratico destinato a diventare, dopo le prossime primarie, un normale Pds.Cioè un piccolo ma importante partito della sinistra riformista italiana. Dall'altro l'eclissi progressiva, ma altrettanto inarrestabile, di Forza Italia ormai ritenuta unanimemente come un gregario, seppur importante, della Lega di Salvini. Due condizioni che mutano profondamente il panorama politico italiano. Oltre a piccoli dettagli come la scomparsa dell'Udc. Ed è in questo quadro che si inserisce il tema, ormai in cima all'agenda, di una rinnovata presenza politica deiitaliani. E questo non ...