Calciomercato Juve | arriva un assist da Manchester in vista di gennaio

Calciomercato Juventus - c’è l’alternativa a de Ligt : Lavora sottotraccia sul mercato la dirigenza della Juventus, che in vista della probabile partenza di uno tra Benatia e Rugani, oltre che del ritiro di Barzagli, vuole garantire a Max Allegri un difensore di prospettiva. L’obiettivo principale è de Ligt, centrale classe ’99 dell’Ajax cercato mezza Europa. L’ostacolo da scavalcare per arrivare al centrale della nazionale si chiama però costo: soltanto le esose ...

Calciomercato Juventus - sarebbero pronti 80 milioni per De Ligt (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima sessione invernale e ha messo gli occhi su Paul Pogba del Manchester United e su Isco del Real Madrid. Entrambi i giocatori non hanno un buon rapporto con i rispettivi tecnici e potrebbero decidere di proseguire le loro carriere altrove. La Juventus segue con grande attenzione la ...

Calciomercato Juventus - per De Ligt sorpasso bianconero sul Barcellona : Calciomercato Juventus, PUNTATO DE Ligt- Si tratta di uno dei giovani “terribili” dell’Ajax, uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale, che si sta affermando in una delle scuole di calcio storicamente più produttive del calcio mondiale. I Lancieri, si sa, hanno sempre sfornato grandissimi campioni, da Crujiff a Van Basten, da Seedforf a Ibrahimovic, […] L'articolo Calciomercato Juventus, per De Ligt sorpasso bianconero sul ...

Il Calciomercato del giorno – Clamorosa bomba sulla Juventus della prossima stagione : La Juventus è reduce dalla pesante sconfitta nella gara di Champions League contro lo Young Boys, brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri che è andata incontro ad una figuraccia contro una squadra nettamente inferiore ad un punto di vista tecnico, i bianconeri si sono qualificati al primo posto della classifica ma serve un cambio di passo in vista degli ottavi di finale con il sorteggio che potrebbe regalare anche un osso ...

Calciomercato Juventus - Piatek potrebbe arrivare a gennaio (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Fabio Paratici e Andrea Agnelli hanno intenzione di rinforzare la squadra a gennaio e stanno monitorando alcuni dei giocatori più interessanti del momento. L'obiettivo principale del club bianconero pare essere l'acquisto di un centrocampista di qualità e il nome più caldo è quello di Paul Pogba, fortissimo calciatore francese di proprietà del ...

Calciomercato Juventus - in arrivo offerta da ottanta milioni per Pogba o Isco (RUMOURS) : La Juventus vorrebbe festeggiare Natale e Capodanno con un grande colpo di mercato a centrocampo, il settore che secondo la dirigenza bianconera dovrebbe essere rinforzato nella prossima sessione invernale. Il principale obiettivo della Juventus per gennaio sarebbe Paul Pogba, fortissimo centrocampista di proprietà del Manchester United. Pogba fu venduto dalla Juventus oltre due anni fa per centocinque milioni di euro (e divenne a quel tempo il ...

Calciomercato Juventus - Ozil si sarebbe offerto alla Vecchia Signora (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per rinforzare la squadra nella prossima sessione di Calciomercato invernale. L'obiettivo principale della dirigenza bianconera è l'acquisto di un centrocampista di qualità, visti i continui problemi fisici di Sami Khedira e Emre Can. Il nome più caldo per il Calciomercato bianconero resta quello di Paul Pogba, che viene valutato dal Manchester United tra i settanta e gli ottanta milioni di euro. ...

Calciomercato Juventus - i tifosi bianconeri possono sognare il colpaccio in vista di gennaio : La Juventus pensa sempre a come migliorare la squadra, nonostante al momento sia una delle maggiori candidate al trono europeo. In estate è sbarcato a Torino Cristiano Ronaldo e nel prossimo futuro non è escluso l’ennesimo colpo ad effetto. Il club bianconero, infatti, sta pensando al ritorno di Paul Pogba, che attualmente non vive propriamente un idillio dalle parti di Manchester. Il rapporto con Mourinho è pressoché inesistente, ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo vorrebbe Alaba in bianconero (RUMORS) : La Juventus domani dovrà affrontare una gara molto importante contro lo Young Boys; si tratta infatti dell'ultimo match della fase a gironi della Champions League. Il club bianconero deve assolutamente vincer per blindare il primo posto, dal momento che si trova a dodici punti (mentre il Manchester United ne ha dieci). La squadra allenata da Massimiliano Allegri è sicuramente favorita, anche considerando che il club svizzero ha ottenuto solo un ...

Calciomercato Juventus - Isco potrebbe arrivare a gennaio (RUMORS) : La Juventus ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima sessione di Calciomercato invernale, che inizierà tra meno di un mese. La società bianconera sta cercando un centrocampista di qualità, visti i problemi fisici che sono occorsi a Sami Khedira ed Emre Can, problemi che hanno costretto i due giocatori ad un lungo stop. Uno dei nomi più caldi per il Calciomercato bianconero è quello di Paul Pogba, il quale potrebbe ...

Calciomercato Juventus : scontento di lusso in casa Real? Paratici vigila : La Juve adesso ci crede sul serio: Isco è un obiettivo a portata di mano. Dopo l’acquisto di Exequiel Palacios, talento classe 98′ del River Plate, Florentino Perez potrebbe dare il via libera alla cessione del centrocampista spagnolo. Isco non ha nascosto di essere scontento della situazione che sta vivendo al Real, dove non gode della considerazione di Solari ed è stato ripreso da alcuni compagni per qualche dichiarazione ...

Calciomercato Bologna - il primo innesto per gennaio potrebbe arrivare dalla Juventus : Calciomercato Bologna, il ds degli emiliani Bigon è in contatto con la Juventus per mettere a segno il primo acquisto della sessione invernale Il Bologna ha deciso di confermare Filippo Inzaghi sulla panchina. Adesso il tecnico dei felsinei affronterà una prova non certo semplice contro il Milan per conquistarsi la definitiva fiducia da parte della società, intanto il presidente Saputo assieme al fido Bigon stanno pensando a come ...

Calciomercato - derby Juventus-Inter per Ozil : Calciomercato JUVENTUS INTER Ozil – Come riporta il massimo portale italiano esperto in mercato, Calciomercato.it, le ultime notizie sul futuro del trequartista tedesco classe 1988, che l’Arsenal sembra disposto a lasciar partire già a gennaio per 25 milioni di sterline (poco meno di 28 milioni di euro), arrivano dall’Inghilterra, più precisamente da ‘The Sun’. -> […] L'articolo Calciomercato, derby ...

Calciomercato Juventus - blitz di Paratici a Madrid : obiettivi Almendra e Montiel (RUMOURS) : La Juventus ha ottenuto un'importantissima vittoria contro l'Inter e ha mantenuto un distacco di ben otto punti dal Napoli. La dirigenza bianconera, intanto, sta lavorando con intensità sul mercato, per costruire una squadra ancora più forte a gennaio. Fabio Paratici sta cercando un terzino di qualità ed era presente al "Santiago Bernabeu" per la partitissima tra Boca Juniors e River Plate, finale di Copa Libertadores vinta dai "Millionarios". ...