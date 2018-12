Automobilismo | a Verona ' Aspettando la corsa più bella del mondo' 2

liberoquotidiano

: Matos rilancia il Verona Coda spreca: Benevento k.o. #novasocialnews #sport #calcio #seriea #serieb #calciomercato… - novasocialnews : Matos rilancia il Verona Coda spreca: Benevento k.o. #novasocialnews #sport #calcio #seriea #serieb #calciomercato… - novasocialnews : Inzaghi: “Ritiro non punitivo Deluso da Nicosia e Verona” #novasocialnews #sport #calcio #seriea #serieb… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) (AdnKronos) - Il percorso, perfetto allenamento in vista della Mille Miglia 2019, comprenderà uno sviluppo complessivo non superiore ai 150km con un totale stimato di 70 prove cronometrate e un periodo di guida complessivo di circa 4 ore, esclusa la sosta pranzo in una stupenda villa italiana dove d