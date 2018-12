Ancelotti: «Ho scelto giocatori freschi, volevo intensità»

ilnapolista

(Di domenica 16 dicembre 2018) L’intervista a Sky Carlointervistato da Sky al termine di Cagliari-Napoli: «Le gerarchie delle punizioni sono chiare: a sinistra tirano Mertens e Insigne, a destra tocca a Milik e Mario Rui. Un piccolo malinteso su chi doveva tirare, ma niente di più. Il gol mancato di Liverpool? È un ragazzo serio, che riesce a gestire tutti i momenti con equilibrio. La sconfitta di Liverpool è stata un colpo forte, ma la reazione è arrivata molto prima di questa sera. Non avevo bisogno di Cagliari-Napoli per capire che questa squadra aveva risposto alla partita di Anfield».«Le difficoltà che abbiamo avuto nel primo tempo sono legate all’assenza di Mertens e Insigne, che attaccano in un certo modo la profondità. Ho deciso di non schierarli perchéinserire calciatori più, in modo da giocare una partita con grande».Le distanze in classifica e la ...