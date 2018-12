Sony aggiorna ad Android 8 0 Oreo le Smart TV uscite nel 2016-2017

Sony Xperia XZ Premium si aggiorna con le patch di sicurezza di novembre : Il team di Sony Mobile ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per il Sony Xperia XZ Premium. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony Xperia XZ Premium si aggiorna con le patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità introdotte da Sony nella sua ROM aggiornata ad Android 9 Pie : Secondo fonti ufficiali, ci sono stati sei importanti cambiamenti nella ROM di Sony che hanno subito importanti aggiornamenti con Android 9 Pie L'articolo Ecco le novità introdotte da Sony nella sua ROM aggiornata ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - Honor Play - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge L'articolo Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, ZenFone Max Pro M1, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Honor Play, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.

Sony ha depositato un brevetto aggiornato per un nuovo controller con touchscreen integrato : Sony Interactive Entertainment America ha depositato un brevetto aggiornato in ottobre per quello che sembra essere un nuovo controller con un touchscreen integrato. Come segnala Dualshockers, il brevetto è stato depositato presso lo United States Patent Office e in realtà include molte informazioni relative alla tecnologia che Sony desidera ottenere dalla periferica.Il brevetto per questo "controller di gioco" è molto tecnico, ma come scoperto ...

Sony Xperia XZ2 aggiornamento Android Pie 9.0 iniziato a livello internazionale : Sony Xperia XZ2 sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0: ecco i primi dettagli.Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ2, dato che il tanto atteso aggiornamento ad Android Pie 9.0 si sta diffondendo in queste ultime ore a livello internazionale.Non abbiamo ancora la certezza che il nuovo aggiornamento firmware con Android Pie 9.0 sia già disponibile ...