Efa | Marcello Fonte migliore attore europeo per l' interpretazione in Dogman

Premiato Marcello Fonte come miglior attore agli Efa : Il premio è andato a Marcello Fonte : è lui ad essere stato Premiato come miglior e attore agli EFA, gli Oscar europei. Dopo la vittoria a Cannes e la conquista della Palma, il protagonista di 'Dogman' ...

Marcello Fonte è il miglior attore europeo. Il protagonista di Dogman vince l’oscar agli Efa : La prima impressione è di sorpresa, poi quasi di dispiacere, perchè ha vinto lui e non gli altri candidati. Il protagonista di «Dogman» Marcello Fonte vince il premio Efa per la migliore interpretazione maschile nel film di Matteo Garrone: «Ma come - dice -, ce n’erano tanti più bravi di me. Questo premio è per tutti voi». Giacca nera illuminata da...