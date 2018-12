Andrea Pinna piange a Rivelo | “Hanno detto che mi approfittavo dei miei nipoti”

Andrea Pinna a Rivelo : "Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici" : Nella puntata di Rivelo in onda questa sera, poco prima della mezzanotte su Real Time, saranno ospitati Andrea Pinna e Luca Marin. La trasmissione di successo condotta da Lorella Boccia apre il suo ...

Andrea Pinna : "Tradito dal mio ex con un ballerino di Amici" : Stasera, venerdì 14 dicembre 2018, a partire dalle 23:45, su Real Time, una nuova imperdibile puntata di 'Rivelo', il programma di interviste condotto da Lorella Boccia, già padrona di casa del daytime di 'Amici di Maria De Filippi', accanto a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta.prosegui la lettura Andrea Pinna : "Tradito dal mio ex con un ballerino di Amici" pubblicato su Gossipblog.it 14 dicembre 2018 11:46.

Andrea Pinna : l’ex viaggiatore di Pechino Express alla scoperta del Lago di Garda con #IVIAGGIDIPINNA : Continua l’avventura de #IVIAGGIDIPinna, nata da un’idea di Andrea Pinna in collaborazione con Connect, questa volta la meta è il meraviglioso Lago di Garda. Questo quarto viaggio sarà più breve dei precedenti ma altrettanto divertente, la partenza è programmata per sabato 24 novembre e il rientro per domenica 25. Per il fine settimana, Pinna ed i suoi compagni si immergeranno nell’incantevole e suggestiva atmosfera del Lago di Garda, per ...