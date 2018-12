VERSO IL CONGRESSO PD Lunedì assemblea degli iscritti | la base prova a riprendersi

Pd - sale la tensione. Minniti VERSO l addio alle primarie. Renzi 'Non mi occupo di congresso'. Zingaretti 'Gioco macabro' : ROMA - sale la tensione all'interno del Pd in vista del 12 dicembre , termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso. Con Matteo Renzi che torna a confermare il suo disimpegno ...

Pd : 'riparte' da Bologna la 'sfida enorme' VERSO il Congresso : Prima iniziativa pubblica con Maurizio Martina che presenta il ticket con Matteo Richetti che ha ritirato la candidatura per correre insieme all'ex segretario -

VERSO il congresso Ituc Vota per il peggior datore di lavoro al mondo : Chi è il peggior boss del pianeta? Il sondaggio è stato lanciato dalla Confederazione internazionale dei sindacati , Ituc, proprio alla vigilia del congresso mondiale dell'organizzazione, in programma ...

Pd - Commissione congresso : VERSO primarie il 3 marzo : La Commissione congressuale del Pd è orientata a proporre il 3 marzo come data per le primarie viste le complesse procedure previste dallo Statuto e le elezioni regionali in Abruzzo e Basilicata in ...

Pd VERSO CONGRESSO ma su primarie il dibattito è aperto : A otto mesi dalla sconfitta del 4 marzo è partito oggi ufficialmente il Congresso del Pd. Maurizio Martina si è dimesso , l'Assemblea nazionale, riunita all'hotel Ergife, si è sciolta e la Direzione ...

Fonti Dem : Martina VERSO la candidatura al congresso del Pd : E' sempre più reale la possibilità di una candidatura al congresso del Pd del segretario uscente Maurizio Martina. Secondo Fonti Dem presenti all'Assemblea, Martina potrebbe confermare la sua ...

Pd VERSO il Congresso : E poi più specificamente sul Congresso, l'ex segretario frena i malumori dei suoi: "Il mondo non inizia con questo Congresso e non finisce con questo Congresso. Non mi interessa sconfiggere ...

Il Partito Democratico di Ragusa VERSO il congresso : Il Partito Democratico di Ragusa verso il congresso. Peppe Calabrese: bene Zingaretti ma aspettiamo altre candidature

Il Pd VERSO il Congresso - al via le primarie - : Con le dimissioni di Maurizio Martina, i dem si avviano verso il Congresso. L'11 novembre dovrebbe essere la data scelta per l'Assemblea dei mille. Al via la corsa alle primarie

La fiera del tatticismo. Il Pd VERSO il congresso senza un'idea in testa : Il governatore propone la ricetta della nonna: Fronte unico e 'disarticolazione dei M5S in virtù di una nostra forte iniziativa politica'. Ma le idee sono ridotte al lumicino. Persino l'ex segretario ...