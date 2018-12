Tigre con problemi ai denti curata con successo a Università Parma

Monza Rally Show 2018 – Concentrazione e occhi della Tigre - il VIDEO dentro l’abitacolo dell’auto di Valentino Rossi : occhi concentrati sulla strada e pochissime contrazioni del viso, ecco Valentino Rossi al volante della sua Ford Fiesta WRC Plus Sette Prove Speciali su sette, un percorso netto senza lasciare scampo ai rivali. Valentino Rossi è senza dubbio il protagonista del Monza Rally Show 2018, su cui il pesarese si appresta a mettere le mani per ottenere il settimo sigillo. Successi dovuti alla Concentrazione che il Dottore mette in ciò che fa, ...

Animali - il Wwf : “I conflitti con l’uomo sono una minaccia per la Tigre siberiana” : Il futuro della tigre siberiana o dell’Amur, di cui sono rimasti 500 individui, dipende strettamente dalla conservazione dell’habitat forestale, dove la tigre caccia e si riproduce e dalla capacità di convivenza con le comunità dell’uomo. La conferma viene dal report WWF The Way of the Tiger, che fa il punto sui conflitti uomo-tigre nell’estremo oriente russo. “Il taglio legale e illegale delle foreste sta riducendo sempre di più i vasti ...

Cina - rimosso il divieto di commercio di ossa di Tigre e corni di rinoceronte. Wwf : “Conseguenze devastanti” : Pechino ha rimosso il divieto sul commercio di ossa di tigre e corni di rinoceronte in vigore dal 1993. Con una mossa che ha indignato Wwf ed Environmental Investigation Agency (EIA), nella giornata di lunedì il Consiglio di Stato ha stabilito che l’impiego delle specie protette è tollerato purché abbia “scopi medici” e coinvolga esemplari cresciuti in cattività. Secondo il comunicato ufficiale, “in circostanze particolari, il regolamento ...

Uccisa in India la Tigre mangia uomini - attirata anche con noto profumo per uomo : Per catturare l'animale selvatico, sospettato di avere ucciso almeno 13 persone, erano state installate più di cento trappole oltre a sagome di cavalli e capre. Per attirarla in trappola addirittura erano state sparse bottiglie intere di profumo di Calvin Klein. Alla fine la tigre è stata Uccisa dai ranger a fucilate.Continua a leggere

India - eliminata la Tigre che ha sbranato 13 persone - Trappole con un profumo : Dopo una grande caccia, i ranger Indiani sono riusciti a uccidere una femmina di tigre , denominata T-1, che avrebbe sbranato 13 persone. A sostegno del felino, gli ambientalisti avevano fatto ricorso ...

Bracconieri uccidono una Tigre di Sumatra incinta di due cuccioli : ne restano solo 400 esemplari : Bracconieri uccidono una tigre di Sumatra incinta di due cuccioli: ne restano solo 400 esemplari Aveva 4 anni e portava in grembo due cuccioli la tigre di Sumatra che è stata uccisa dalla trappola di un bracconiere. Lo scorso 25 settembre, il corpo senza vita di una giovane tigre è stato ritrovato dai ranger nei pressi della Riserva naturale di Rimbang Baling, uno degli ultimi habitat della tigre di Sumatra. L’animale era femmina e stava per ...