Taranto | cadono calcinacci nel call center | un' operatrice | ' Se denunci perdi il posto'

Blastingnews

: Taranto, cadono calcinacci nel call center e colpiscono operatrice: 'Se denunci perdi il posto' - CrysMar87 : Taranto, cadono calcinacci nel call center e colpiscono operatrice: 'Se denunci perdi il posto' - bluindaco : RT @LaGazzettaWeb: Taranto, cadono calcinacci nel call center e colpiscono operatrice: «Se denunci perdi il posto» - zazoomnews : Taranto cadono calcinacci nel call center e colpiscono operatrice: ‘’Se denunci perdi il posto’’ - #Taranto… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Una vicenda davvero spiacevole arriva da, dove in unlo scorso 22 novembre sarebbero caduti deidal soffitto. L'episodio fino ad ora non era stato reso noto, ma nelle ultime ore la notizia dell'accaduto è stata diffusa dal sindacato Slc Cgil, che riporta laa di un'dello stesso. La donna, infatti, a seguito della caduta deinegli uffici, ha sportoa presso il sindacato di categoria,ando che sarebbe stata costretta dai suoi superiori a non riferire quanto avvenuto, pena il mancato rinnovo del contratto di lavoro. La dipendente non si è fatta intimidire dalle minacce e ha presentato una domanda di infortunio all'Inail.L'ha riportato delle contusioni Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa e dalla stampa locale, pare che la donna abbia subito diverse contusioni, che comunque sono state ...