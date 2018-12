Stati Uniti | commercio dettaglio cresce a passo più lento

Apple ha annunciato la costruzione di un nuovo campus da 1 miliardo di dollari in Texas e altri investimenti negli Stati Uniti : Apple ha annunciato un grande piano di investimenti negli Stati Uniti, a partire dalla costruzione di un nuovo campus da 1 miliardi di dollari ad Austin, in Texas. In città Apple ha già diverse strutture nelle quali sono impiegate circa

La spia russa Maria Butina si è dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti per conto della Russia : Maria Butina, la spia russa arrestata lo scorso luglio negli Stati Uniti e sospettata di avere tentato di influenzare le politiche statunitensi verso la Russia, si è dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti per conto del governo russo. La

Il triello tra Stati Uniti - Canada e Cina : Storia di un caso diplomatico complesso, tra ritorsioni e ricatti, iniziato con l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei a Vancouver

Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di essere responsabile dell’attacco informatico contro gli hotel Marriott : Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di aver avuto un ruolo nell’attacco informatico subìto dalla catena statunitense di hotel Marriott International. L’attacco, che ha sfruttato una falla nei sistemi informatici della società, potrebbe aver compromesso le informazioni personali di

Stati Uniti : se alla frontiera vi hanno ispezionato smartphone o pc - forse hanno ancora i vostri dati : Controlli alle frontiere degli Stati Uniti (Getty Images) Se tra il 2016 e il 2017 gli agenti alla dogana degli Stati Uniti hanno ispezionato smartphone, computer portatili, chiavette usb, tablet o altri apparecchi elettronici che avevate portato con voi in viaggio, potrebbero avere conservato ancora, e senza che ce ne fosse bisogno, i vostri dati. All’inizio di dicembre gli ispettori del Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ...

Perimeter - l'IA concepita per distruggere gli Stati Uniti : Perimeter, il sistema automatico per la rappresaglia termonucleare gestito da Intelligenza Artificiale della Russia, è stato aggiornato. A distanza di nove mesi dalle indiscrezioni statunitensi, Viktor Yesin, ex comandante delle Forze missilistiche strategiche della Russia negli anni '90 ha confermato che il sistema Perimeter è stato aggiornato.L"aggiornamento è probabilmente legato all"interconnessione di Perimeter con l"architettura Poseidon, ...

Stati Uniti - l'inflazione rallenta ma dato "core" è in linea con attese : rallenta l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di novembre , confermando un deterioramento delle condizioni economiche della locomotiva statunitense. Secondo il Bureau of Labour Statistics, BLS, ...

Stati Uniti - devote al casinò : suore sottraevano denaro alla scuola per puntarlo alle slot : La devozione è un "affare" personale. È proprio il caso di dirlo, parlando della singolare vicenda che vede coinvolta una coppia di suore cattoliche americane. Di Los Angeles, per la precisione. Le pie donne, amiche e colleghe, devote, a quanto pare, del "dio denaro", si chiamano Mary Kreuper e Lana Chang, preside da un trentennio la prima, insegnante nello stesso istituto da vent'anni la seconda. L'istituto scolastico è la St James' Catholic ...

Atletica – Un duello storico : per la prima volta dagli anni ’60 torna la sfida tra Europa e Stati Uniti : torna la sfida di Atletica leggera tra Europa e Stati Uniti: il duello si terrà a Minsk nel 2019 Per la prima volta dagli anni ’60 ci sarà un duello di Atletica leggera tra le l’Europa e gli Stati Uniti. La Federazione europea di Atletica leggera ha confermato oggi che la competizione si svolgerà il 9 e il 10 settembre 2019 nella capitale bielorussa Minsk. Tre settimane dopo si terranno i Campionati mondiali di Atletica leggera ...

Microsoft e Satya Nadella sono rispettivamente la società e il CEO più apprezzati negli Stati Uniti : Forbes, la famosa rivista economica-finanziaria conosciuta a livello mondiale, ha stretto una partnership con Just Capital domandando a circa 81.000 americani cosa si aspettano dalle più grandi aziende della nazione. Le risposte sono state piuttosto variegate ma, in sintesi, la maggioranza coincideva largamente con i lavoratori pagati equamente, il trattare bene i clienti, il proteggere la privacy, il produrre prodotti di qualità, il minimizzare ...

Stati Uniti - prezzi alla produzione segnano il passo a novembre : Rallenta la crescita dei prezzi praticati all'industria americana rispetto a quella registrata il mese precedente. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno ...

Guerra dei dazi : riprende il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale : Nonostante i timori di uno stallo potenziale per via dell'arresto della Cfo del colosso cinese Huawei, Meng Wanzhou, il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale sembra essere ripreso. A ...

Samsung Galaxy S9 riceve un nuovo aggiornamento di Android 9 Pie beta negli Stati Uniti : Samsung ha rilasciato negli Stati Uniti un nuovo aggiornamento della versione beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 L'articolo Samsung Galaxy S9 riceve un nuovo aggiornamento di Android 9 Pie beta negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Maria Butina - spia russa arrestata negli Stati Uniti lo scorso luglio - si dichiarerà colpevole per avere cospirato come agente straniero : Maria Butina, la spia russa arrestata lo scorso luglio negli Stati Uniti e sospettata di avere tentato di influenzare le politiche statunitensi verso la Russia, ha raggiunto un accordo con l’accusa e si dichiarerà colpevole nel procedimento in corso contro