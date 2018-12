Eurozona | crescita crolla al valore più basso in quattro anni

Bce : rischi bilanciati per la crescita nell' Eurozona - serve ancora accomodamento monetario : 'I rischi per le prospettive di crescita nell'area dell'euro si possono tuttora ritenere sostanzialmente bilanciati . Nel contempo, restano in rilievo rischi connessi al protezionismo, alle ...

Ocse - peggioramento previsioni crescita per l'Eurozona : Per l'Ocse, l'organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico, le previsioni di crescita sono in peggioramento. E conferma la tendenza al rallentamento in modo particolare per la zona ...