: RT @MPenikas: ANSA: Conte chiede a Ue flessibilità su dissesto e giustizia - gothp1 : RT @MPenikas: ANSA: Conte chiede a Ue flessibilità su dissesto e giustizia - TelevideoRai101 : Conte a Ue: flessibilità su dissesto - krlunk : RT @MPenikas: ANSA: Conte chiede a Ue flessibilità su dissesto e giustizia -

Piùè quanto chiede il premierall'Unione Europea per metter mani ai problemi delidrogeologico e della giustizia. Il premier sta coordinando la presentazione alla Commissione del Piano nazionale per la sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi e del Piano per ridurre i tempi della giustizia penale e civile. Da quanto si apprende chiederà venga concessa piùaffinché i finanziamenti per i due piani non siano imputati nel computo del deficit.(Di venerdì 14 dicembre 2018)