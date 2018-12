Brutta caduta per Gisin durante la discesa libera in Val Gardena | batte la testa e perde

Sci - Brutta caduta per lo svizzero Gisin durante la gara di discesa in Val Gardena : Bolzano - brutta caduta per lo svizzero Marc Gisin della discesa di coppa del mondo di Val Gardena. All'attacco delle gobbe di cammello lo sciatore è stato sbalzato in alto ad altissima velocità finendo sbalzato due volte sulla schiena e rovinando poi nella neve per parecchi ...

Brutta caduta per Gisin durante la discesa libera in Val Garden - batte la testa e perde i sensi : Brutta caduta dello svizzero Marc Gisin durante la discesa libera sulla Saslong in Val Gardena. Lo sciatore ha sbattuto violentemente sulla neve ed ha perso i sensi. Gara interrotta e immediato arrivo dei soccorsi con l’elicottero che è atterrato sulla pista. ...

LIVE Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 in DIRETTA : corsa interrotta - Brutta caduta di Marc Gisin. Kilde al comando : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La Saslong nella sua totale spettacolarità e difficoltà. Ieri si è tenuto il Super G con la vittoria di Aksel Lund Svindal ed oggi in Discesa libera il norvegese va a caccia del bis. È la sua pista (nove successi in carriera), perché nessuno come lui riesce a domare le difficoltà di uno dei tracciati più ...

Ciclismo - Brutta caduta per Paolo Simion : doveva evitare un’automobile. Ricoverato in ospedale : Paolo Simion è incappato in un incidente a Trevignano (provincia di Treviso) poco dopo mezzogiorno. Il ciclista della Bardiani-CSF si stava allenando e, secondo alcuni testimoni oculari, è finito rovinosamente a terra dopo aver colpito il cordolo di un marciapiede per evitare l’impatto con un’automobile ma la dinamica dell’accaduto è ancora in corsa di accertamento. Il 26enne veneto è stato immediatamente soccorso dai presenti ...

Ciclismo - Brutta caduta di Letizia Paternoster durante la Coppa del Mondo su pista (VIDEO) : Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri nel velodromo di Berlino durante la gara madison di Coppa del Mondo su pista. Nella giornata conclusiva della tappa tedesca della Coppa, la giovane azzurra Letizia Paternoster è caduta rovinosamente volando addosso ad un’altra atleta già a terra. La trentina, che stava correndo in coppia con Rachele Barbieri, è rimasta per qualche minuto a terra, dando l’impressione di aver perso conoscenza. La ...

Ciclismo su pista - Letizia Paternoster sta bene : contusione costale dopo la Brutta caduta. Il punto di Dino Salvoldi : Letizia Paternoster è stato purtroppo vittima di un bruttissimo incidente durante la Madison valida per la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Al Velodromo di Berlino, a 56 giri dalla conclusione della cosiddetta Americana, la trentina si trovava nella fase fuori gara ed era in attesa di ricevere il cambio dalla compagna Rachele Barbieri quando all’improvviso viene travolta da un’atleta di Hong Kong. La 19enne ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : sospiro di sollievo per Letizia Paternoster. Nessuna frattura per lei dopo la Brutta caduta nella Madison femminile : Non certo una giornata da incorniciare per la nostra Letizia Paternoster. La giovane ciclista, classe ’99, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo sulla pista di Berlino, dopo essere arrivata seconda ieri nella prova dell’omnium, è stata vittima di una caduta quest’oggi nel corso della Madison femminile, gareggiando in coppia con Rachele Barbieri. La nostra portacolori, nell’impatto violento a terra, ha perso ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : sospiro di sollievo per Letizia Paternoster. Nessuna frattura per lei dopo la Brutta caduta : Non certo una giornata da incorniciare per la nostra Letizia Paternoster. La giovane ciclista, classe ’99, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo sulla pista di Berlino, dopo essere arrivata seconda ieri nella prova dell’omnium, è stata vittima di una caduta quest’oggi nel corso della Madison femminile, gareggiando in coppia con Rachele Barbieri. La nostra portacolori, nell’impatto violento a terra, ha perso ...

Ciclismo su pista - paura per Letizia Paternoster : “Brutta caduta - ricoverata per accertamenti” : Letizia Paternoster alle prese con una brutta caduta durante la gara Madison femminile di Coppa del Mondo a Berlino: i dettagli “Dopo la caduta al velodromo di Berlino, Letizia si trova in ospedale per accertamenti. Già quando ha lasciato l’impianto era perfettamente cosciente. E’ stato un brutto spavento, ma la situazione è ora sotto controllo. Seguiranno aggiornamenti!” Lo staff di Letizia Paternoster, attraverso ...

Sci alpino - Brutta caduta per Stefano Gross : trauma a ginocchio e spalla per l’atleta azzurro : Gross cade in allenamento a Madesimo: trauma ad un ginocchio e ad una spalla. Ora fisioterapia per recuperare brutta caduta per Stefano Gross, in allenamento oggi sulle nevi di Madesimo con la squadra dello slalom azzurro. Gross, 32 anni in forza alle Fiamme Gialle, ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e un trauma contusivo alla spalla sinistra. E’ stato sottoposto a risonanza in una clinica di Valmadrera ...

Sci alpino - Brutta caduta per Stefano Gross in allenamento a Madesimo : trauma alla spalla e al ginocchio : Continua il periodo poco fortunato per la Nazionale italiana di sci alpino in questo inizio di stagione. Dopo gli infortuni di Sofia Goggia, di Johanna Schnarf e di Elena Fanchini, arriva un altra notizia negativa in questo senso, i cui connotati però sono ancora da chiarire. Stefano Gross è stato vittima di una brutta caduta in allenamento sulle nevi di Madesimo, dove si stava preparando con la compagine italiana di slalom, come si legge sul ...

MotoGp – Test Jerez - bandiera rossa : Brutta caduta per Joan Mir - lo spagnolo in ambulanza al centro medico : Scivolone per Joan Mir in curva 7 a Jerez de la Frontera nella seconda sessione di Test invernali di MotoGp Non solo F1! Anche la MotoGp è tornata protagonista oggi con la prima di due importanti giornate di Test sul circuito di Jerez de la Frontera: ad una settimana dalle sessioni di Valencia, i campioni delle due ruote sono tornati in pista per continuare il loro importante lavoro in vista della stagione 2019. La giornata di oggi è stata ...

Brutta caduta in montagna : escursionista recuperata dal Soccorso Alpino : Carrara - Una Brutta caduta sul sentiero e per una escursionista 51enne la domenica è finita in ospedale. La stazione di Carrara del Soccorso Alpino e Speleologico è, infatti, intervenuta questo ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Brutta caduta e grave infortunio per Manuel Osborne-Paradis : Nella prima prova cronometrata della discesa di Lake Louise, vinta da Christof Innerhofer, c’è stata una brutta caduta per uno degli sciatori di casa, il canadese Manuel Osborne-Paradis. Dopo la caduta le prove sono state interrotte per un lungo tempo, anche perchè le condizioni del 34enne nativo di Vancouver sono sembrate subito gravi. Lo sciatore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Banff, dove ha svolto i primi ...