Torna neve su aree Umbria colpite sisma

Maltempo : Torna la neve ad Amatrice e Accumoli - borghi colpiti dal terremoto in Centro Italia : Amatrice e Accumoli, borghi del Reatino distrutti dal terremoto del 2016, si sono risvegliate imbiancate dalla neve: interessato l’intero territorio dei due Comuni, comprese le aree dove sorgono le Soluzioni Abitative d’Emergenza. Al momento non si segnalano criticità né per i residenti delle casette, né per la viabilità. E’ la prima nevicata dell’anno nelle zone colpite dal sisma del 2016, mentre si appresta ad iniziare ...

Nuove perturbazioni in arrivo sulla penisola. Torna la pioggia ma anche la neve a bassa quota : Roma - La prima perturbazione del weekend, giunta già nella giornata di venerdì, sarà probabilmente la più attiva e destinata essenzialmente alle regioni meridionali nel corso di sabato. Seguirà una breve pausa interciclonica grazie ad un promontorio che si posizionerà in corrispondenza del Mediterraneo centrale, ma nel frattempo dall'Atlantico una nuova perturbazione cercherà di raggiungere lo Stivale. Lo ...

Programmazione Natale - cartoni Disney su Rai1 e Rai2 : riTorna Biancaneve : Il Natale 2018 è ormai alle porte e in queste ore anche in televisione si respira già il clima delle feste. Possiamo svelarvi che saranno tanti gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane sulle reti Rai, dedicati a questa magnifica ricorrenza. Tra questi vi segnaliamo la messa in onda di un bel po' di cartoni Disney che verranno trasmessi durante le settimane del Natale sia su Raiuno che su Raidue, per la gioia di grandi e piccini che ...

Torna il Freddo Invernale con Neve a bassa quota : La nuova settimana dal punto di vista meteorologico vedrà: l’arrivo di correnti d’aria fredde, una nuova fase instabile e precipitazioni nevose fin a bassa quota. Partiamo con l’analizzare la situazione su scala Europea, dove notiamo sul Mar Baltico la presenza di una depressione e ad ovest un’Anticiclone delle Azzorre che va a occupare la zona solita alla depressione d’Islanda. Nei giorni della nuova ...

Allerta Meteo Estofex - il “Ciclone di Neve” porta anche forte scirocco al Sud : violenti temporali - grandine e Tornado nelle prossime ore : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha appena lanciato un pesante avviso per alcune parti dell’Italia. Livello di Allerta 1 e 2 per alcune parti del Mediterraneo centrale per alluvioni lampo (soprattutto nella metà settentrionale) e per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento, in particolare per la metà meridionale. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, ...

Previsioni meteo : aria fredda in arrivo dalla Russia - Torna la neve a bassa quota! : aria fredda in arrivo! torna la neve a quote bassissime al nord. Tanto maltempo al centro-sud. Previsioni meteo / I primi refoli freddi giunti dai Balcani hanno causato un generale calo delle...

Previsioni meteo : da venerdì Tornano freddo e pioggia - lunedì 19 arriverà anche la neve : Il 'generale inverno' sta per colpire la penisola italiana. Le Previsioni meteo previste per i prossimi giorni preannunciano l'arrivo del grande freddo prenatalizio tipico del mese di novembre. Arrivano le correnti gelide dal Nord: le temperature si abbassano Le belle temperature percepite fino ad oggi in quasi tutta Italia stanno per diventare un lontano ricordo. Il caldo fuori stagione che ha caratterizzato il mese di ottobre e la prima metà ...

Fine settimana Torna la neve sui monti sopra i 1000 metri : Roma - Il cambio di circolazione atteso nel weekend porterà un deciso calo termico su gran parte della Penisola, investita da fredde correnti di Grecale. Ecco così che la neve tornerà a farsi rivede sulla nostra dorsale appenninica con fiocchi in calo localmente anche sotto i 1000m. Ma vediamo più nel dettaglio l'evoluzione: Venerdì i primi refoli freddi giungono sull'Italia dai Balcani con tempo in ...