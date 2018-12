Steven Yeun tradisce The Walking Dead con The Twilight Zone | Glenn Rhee torna in tv

optimaitalia

: Anche Steven Yeun nel cast del nuovo Ai confini della realtà - cinemaniaco_fb : Anche Steven Yeun nel cast del nuovo Ai confini della realtà -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)I fan non avranno modo di rivederlo in uno dei prossimi episodi di The9 ma sicuramente lo rivedranno presto in tv.è stato uno dei grandi assenti nell'episodio che ha segnato l'uscita di scena di Rick Grimes (Andrew Lincoln), segno che forse le cose non siano proprio pacifiche tra l'attore e la produzione, ma presto avrà modo di accontentare il suo pubblico con il ritorno in tv.È di poche ore fa l'annuncio che, meglio conosciuto per aver interpretatoin The, ha avuto un grande successo nel 2018 tra film e premi, ma presto non solo tornerà a vestire i panni del suo Keith su Voltron ma, secondo quanto riporta Collider, sarà protagonista nel quarto episodio di Thedal titolo "The Traveler".Secondo le prime anticipazioni sembra che in questo episodio della nuova serie ci sia al centro una storia che ...