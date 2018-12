Serve una minoranza creativa

Ambiente - Trentino : “Tutelare la fauna selvatica - ma Serve il piano lupo” : “La fauna selvatica la voglio tutelare anch’io, pero’ ci devono essere dei limiti. Oggi come oggi troviamo agricoltori, allevatori e pescatori che segnalano problemi derivanti dalla sua presenza”. Lo ha detto il ministro all’agricoltura, Gian Marco Centinaio, dopo un incontro a Trento con il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, l’assessora all’agricoltura, Giulia Zanotelli, quello ...

Partigiani verdi - per l’ambiente Serve una nuova Resistenza (prima che sia troppo tardi) : C’è un momento in cui per molti di noi “suona la campana”. Questo me lo diceva sempre mio padre, partigiano decorato, che alla domanda “Quando hai deciso di diventare un partigiano?” mi rispondeva che arriva per tutti un momento in cui suona la campana. Era un grande estimatore di Ernest Hemingway, naturalmente, e mi ha lasciato in eredità un particolare spirito fondato sulla Resistenza, sui grandi romanzi di Hemingway come Il vecchio e il mare ...

LIVE Inter-Psv Eindhoven - Champions League 2019 in DIRETTA : Serve una vittoria - tifando Barcellona : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Psv Eindhoven, match valido per la sesta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri inseguono la qualificazione agli ottavi di finale: questa sera dovranno ottenere un risultato migliore rispetto a quello che il Tottenham otterrà sul campo del Barcellona se vorranno proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. Si preannuncia grande spettacolo a ...

Serve una legge contro la "revenge porn" : La politica al passo con i tempi.Più che uno slogan dovrebbe essere un'esigenza per la nostra classe dirigente, la capacità di leggere il presente e indicare una direzione per il futuro. Quella che non passa solamente per scelte strategiche a grandissimo respiro, penso alla riconversione ambientale del nostro vivere, ma pure da piccoli e fondamentali tasselli per regolare come nella contemporaneità abbiamo l'esigenza di ...

F1 - Verstappen frena gli entusiasmi Red Bull : “per vincere Serve una buona vettura - mi auguro di averla” : Il pilota olandese ha parlato della prossima stagione, tenendo i piedi ben piantati a terra circa la lotta per il titolo mondiale La stagione 2018 si è chiusa con il quarto posto ottenuto nella classifica piloti, un piazzamento non proprio esaltante per Max Verstappen che ha comunque elevato il proprio livello di prestazioni ottenendo anche una vittoria in Messico. photo4/Lapresse Un ottimo modo per cominciare il 2019 con il piede giusto, ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher per tornare a vincere. Italia - Serve una scossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante maschile di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Face de Bellevard, dove andrà in scena la terza sfida stagionale tra gli specialisti del Gigante dopo le sorprese di Beaver Creek. Il tedesco Luitz ha sorpreso tutti al grande ritorno dopo l’infortunio e il Circo Bianco potrebbe aver ...

Roma - Di Francesco 'Manolas è quasi out - Serve una preghiera per gli infortuni' : Roma - 'La cosa migliore che posso fare è una bella preghiera affinché ci rimettiamo a posto il prima possibile. Prima sono passato al santuario del Divino Amore'. Eusebio Di Francesco, alla vigilia ...

La memoria Serve per il futuro? Quattro date da ricordare per una convivenza civile : di Paolo Bagnoli L’ interrogativo è vecchio, ma non passato di moda: da Tacito in poi vive nella coscienza collettiva. La memoria serve per il futuro? Diciamo subito: ne siamo ben convinti quanto del fatto che la famosa formula della storia maestra di vita è stata forse tra le più disattese, in ogni tempo, dagli uomini in maniera universalistica. Ritorniamo sulla questione poiché l’anno che si avvia alla chiusura inanella Quattro richiami ...

Manovra - Dombrovskis : “Il cambio di toni non basta. Serve una correzione consistente” : “Nelle ultime settimane vediamo un cambio di tono, il governo italiano è pronto a discutere e impegnarsi a cambiare la sua traiettoria di bilancio”. Ma non basta: “Non si tratta solo di cambiare il tono della discussione ma di avere una correzione consistente“. Al termine di un fine settimana che doveva essere decisivo ma durante il quale la maggioranza Lega-M5s non ha trovato la quadra sull’eventuale modifica ai ...

Foligno - gli Stati generali delle rievocazioni storiche fanno centro : 'Serve una rete extraregionale' : Foligno Costituire un'associazione delle rievocazioni storiche umbre, così come si era cercato di fare anche in passato. È questa la sintesi dell'incontro "In viaggio nel tempo " l'Umbria delle ...

Tronchetti Provera : 'Inter - Serve fortuna. Juve? La combatteremo' : Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli e azionista nerazzurro, ha parlato a Sport Mediaset : 'La squadra è forte e ha un ottimo potenziale, ha solo bisogno di avere un po' di fortuna nelle prossime settimane, soprattutto in Europa. In poche settimane si capirà dove potrà ...

"Le Serve" - all'Astoria una commedia tragica con un nobile scopo : La Spezia - "Le Serve" è una commedia tragica scritta da Jean Genet nel 1947, ispirata a un evento di cronaca che impressionò enormemente l'opinione pubblica francese. E' la storia di due sorelle, serve dall'aspetto inquietante, che nei confronti della loro padrona vivono un rapporto di amore e odio. ...