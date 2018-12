Il passaggio della Cometa di Natale e lo sciame meteorico delle Geminidi

Sanremo 2019 - Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino ospiti della prima serata per il passaggio di consegne : Arrivano nuove dall'Ariston. Secondo quanto annunciato dal sito DavideMaggio.it, alla prima serata dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo , prevista per il 5 febbraio prossimo, saranno presenti Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino , mattatori della scorsa edizione della kermesse musicale. Il compito della coppia sarà quello di cedere fisicamente in diretta il testimone a coloro che prenderanno le redini dell'evento insieme al ...

Maltempo : Verona - passaggio della piena dell'Adige in città fino a sera : Verona , 30 ott. (AdnKronos) - La piena ‘lunga’ dell’Adige durerà fino alle 18. Queste le previsioni dei tecnici dell’Unità operativa della Protezione Civile della Provincia di Verona , che stanno monitorando costantemente la situazione. In città sono una ventina i punti strategici, in particolare pon

Il referendum sul passaggio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha raggiunto il quorum : Il referendum sul passaggio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha raggiunto il quorum del 50 per cento più uno: ha votato il 33,2 per cento degli aventi diritto, e la provincia resterà dunque al Piemonte. I The post Il referendum sul passaggio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia non ha raggiunto il quorum appeared first on Il Post.