Anastasio è il vincitore di X Factor 2018

Anastasio è il vincitore di X Factor 12 - Naomi e Luna sul podio : Anastasio è il vincitore di X Factor 12. Dopo le eliminazioni dei BowLand nella prima manche e di Luna Melis nella seconda, si sono contesi la finalissima Anastasio e Naomi, rispettivamente nella squadre di Mara Maionchi e di Fedez. Il primo ad esibirsi è stato Anastasio con il suo inedito “La fine del mondo”, un brano che ha debuttato primo in classifica FIMI, ha già superato i 6 milioni di visualizzazioni e ha conquistato in pochissimi ...

X Factor 12 - Anastasio vincitore annunciato. Ma spunta quel twitter infelice : Marco Anastasio (in arte solo Anastasio) è il vincitore assoluto e annunciato di questo X Factor 12. Alla fine andrà come andrà (lo scorso anno Licitra la spuntò sui Maneskin, ma di lui si sono perse le tracce), ma di sicuro di questo rapper talentuoso e strepitoso sentiremo parlare a lungo. Perché le sue rime sono una boccata d’ossigeno e originalità in un panorama di piattume generale – da cui X Factor non di discosta- , la sua bravura nel ...