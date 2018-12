: P. San Carlo, Cassazione conferma ipotesi omicidio preterintenzionale - SkyTG24 : P. San Carlo, Cassazione conferma ipotesi omicidio preterintenzionale - NotizieIN : Torino, 'omicidio preterintenzionale' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Torino, 'omicidio preterintenzionale' -

La Corte di Cassazione ha confermato la validità dell'ipotesi d'accusa diper i fatti di P.zza S.Carlo adi giugno 2017. I pubblici ministeri intendono procedere percontro alcuni dei giovanissimi presunti componenti della cosiddetta banda del peperoncino che in Piazza San Carlo,alla proiezione su maxischermo della finale di Champions League,misero la folla in subbuglio servendosi di spray urticante. Ci furono 1.500 feriti e, in seguito, per le lesioni morì una donna.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)