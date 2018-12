«The Protagonist» | la sostenibilità è preziosa

Il fascino degli anni’50 di The Marvelous Mrs Maisel - secondo i protagonisti : È arrivata, su Amazon Prime Video, la seconda stagione di The Marvelous Mrs Maisel (serie tv creata da Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino, vincitrice di 8 Emmy Awards). Al centro la storia di una giovane casalinga, Midge Maisel, che tradita e lasciata (momentaneamente) dal marito Joel scopre di avere un grande talento comico. Questo nella New York della fine degli anni’50, un periodo che ha il suo fascino, soprattutto per chi (anche ...

League of Legends sbanca ai The Game Awards : Cloud9 e Sjokz protagonisti : Non è però finita qui: dopo aver annunciato di aver intrapreso la strada da freelancer, Sjokz è stata premiata come miglior commentatrice nel mondo esportivo del 2018. La giovanissima beniamina della ...

Metroid Prime 4 potrebbe essere tra i protagonisti dei The Game Awards : I The Game Awards sono ormai alle porte e sappiamo che saranno un evento abbastanza ricco questa volta. Tuttavia, una società è rimasta piuttosto silenziosa riguardo a ciò che porterà allo show quest'anno. Quella compagnia è Nintendo. Ora, come segnala Gamingbolt, secondo alcuni addetti ai lavori, che hanno fatto trapelare notizie accurate relative a Nintendo in passato, tra cui Jon Cartwright di GameXplain e Direct-Feed Games, potrebbero ...

Il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 : Ormai ci siamo, i The Game Awards 2018 sono questione di ore e i tanti giocatori sono in attesa delle novità che saranno svelate all'evento. Geoff Keighley ha già dichiarato che, durante lo show, saranno annunciati più di 10 nuovi giochi, oltre a interessanti aggiornamenti per titoli già disponibili.Tra gli ospiti illustri, come annuncia l'account Twitter ufficiale Geoff Keighley, ci sarà il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide ...

The Last of Us Part II non sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 : Naughty Dog ha annunciato attraverso Twitter che The Last of Us Part II non sarà presente ai The Game Awards di Geoff Keighley questo giovedì. L'annuncio arriva il giorno dopo che lo studio ha celebrato l'anniversario del reveal iniziale del gioco due anni fa.Come segnala Dualshockers, Naughty Dog ha confermato di essere al lavoro su The Last of Us Part II e condivideranno maggiori dettagli al momento giusto. Lo sviluppo dell'attesissimo sequel, ...

The Marvelous Mrs Maisel : i protagonisti raccontano la seconda stagione : The Marvelous Mrs Maisel, pluripremiata serie tv (vincitrice di ben 8 Emmy Awards), è pronta per tornare con una seconda stagione. L’appuntamento è su Amazon Prime Video, dal 5 dicembre. Si è tenuta a Milano la première europea, a cui ha partecipato l’intero cast insieme ai creatori Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino. «Abbiamo investito in “The Marvelous Mrs Maisel” e in questo gruppo di attori» – racconta la ...

Rage 2 sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 con un nuovo trailer : L'appuntamento dei The Game Awards ha assunto col tempo un'importanza sempre maggiore, diventando un palcoscenico che accoglie ogni anno importanti anteprime mondiali dei videogiochi in sviluppo più attesi.Non sorprende quindi che siano tantissimi gli studi a voler partecipare alla serata, e apprendiamo oggi che Rage 2 sarà tra i protagonisti dell'evento con un nuovo trailer che potrebbe addirittura rendere ufficiale la data d'uscita del gioco. ...

Cyberpunk 2077 non sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2018 : Cyberpunk 2077 è un gioco che molti giocatori attendono, specialmente dopo il video Gameplay che è stato svelato nell'agosto 2018. Purtroppo, però, CD Projekt RED ha appena confermato che il gioco non sarà presente ai The Game Awards di quest'anno.Come segnala DSOGaming, lo ha dichiarato il responsabile della community di CD Projekt RED, Marcin Momot, attraverso un tweet che potete vedere più in basso. "Non vediamo l'ora di vedere tutte le ...

Prime anticipazioni su The Crown 3 dalla protagonista Olivia Colman - la nuova Regina Elisabetta della serie Netflix : Piccole anticipazioni su The Crown 3, perlopiù sui suoi personaggi e le storyline che li riguardano, sono arrivati direttamente da Olivia Colman, la nuova protagonista della serie Netflix, che torna sulla piattaforma con nuovi episodi e un cast tutto rinnovato per la prosecuzione del racconto nei decenni successivi a quelli raccontati nei primi due capitoli. La 44enne attrice britannica subentra al premio Emmy Claire Foy nella terza stagione ...

Fort Tarsis - dialoghi e Javelin protagonisti del recente livestream di AnThem : Poco tempo fa BioWare ha trasmesso un nuovo livestream dedicato al suo atteso Anthem e, anche se ci sono state alcune difficoltà tecniche con il software di streaming (e non con Anthem), i fan hanno avuto il loro primo assaggio all'interno di Fort Tarsis.Come riporta VG247.com, nel corso della live BioWare ha mostrato ai giocatori una serie di meccanismi di base, come le interazioni del nostro personaggio con persone e oggetti.Fort Tarsis, che ...

Due new entry nel cast di The 100 6 per ostacolare i Bellarke? Nuove foto dal set con i protagonisti : Il cast di The 100 6 continua a crescere. Dopo l'arrivo di JR Bourne da Teen Wolf, sono stati annunciati due nuovi attori che faranno parte della sesta stagione. Lo show post-apocalittico tornerà sugli schermi americani il prossimo anno, ma dal set sono giunte le primissime foto del nuovo capitolo. La quinta stagione si era conclusa con il criminale McCreary che aveva lanciato un potente missile distruttivo sulla Terra, costringendo i suoi ...

Star Wars - Pedro Pascal sarà il protagonista di The Mandalorian : Continuano a susseguirsi gli aggiornamenti per quanto riguarda i titoli che andranno a rimpolpare Disney+, la piattaforma di streaming della casa di Topolino che farà il suo debutto nel 2019. Una delle produzioni più attese è sicuramente The Mandalorian, ovvero la prima serie tv tratta dall’universo tematico di Star Wars. La serie creata da Jon Favreau ha trovato ora il suo protagonista nell’attore di origini cilene Pedro ...

The Night of Kick and Punch 9 – Anche i guerrieri della thai boxe protagonisti a Milano : I guerrieri della thai boxe alla The Night of Kick and Punch 9 Anche i guerrieri della boxe thailandese saranno protagonisti sabato 15 dicembre alla The Night of Kick and Punch 9, organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style al centro sportivo Vismara di Milano e presentata da Elisabetta Canalis Quattro pesi leggeri (60 kg) ben noti al pubblico milanese – perché si allenano nelle palestre meneghine oppure hanno combattuto a ...