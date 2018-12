huffingtonpost

: Si chiama Psoas ed è il 'muscolo della Felicità'. Ecco perché allenarlo fa bene a mente e corpo - HuffPostItalia : Si chiama Psoas ed è il 'muscolo della Felicità'. Ecco perché allenarlo fa bene a mente e corpo -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Sono in pochi a conoscere lo, undal ruolo cruciale poiché responsabile dei problemi lombari, ma anche perché il suossere concorre alla nostra serenità psicologica. Infatti, se un paziente è triste, il posturologo è in grado di dedurlo dalla curva lombare: se accentuata vuol dire che losta soffrendo, e che il nostro umore lo sta facendo insieme a lui.Per questo motivo, nello yoga loè definito "dell'anima" ed esistono esercizi appositamente studiati per mantenerlo in forma. Si tratta di unforte e profondo,misura di circa 40 centimetri che connette il tronco alle gambe. Nonostante la grandezza, ilquasi non è visibile, eccezion fatta per un pezzo che compare sopra le creste iliache, quando il soggetto si trova sdraiato. Unoin forma si evince dal portamento e dal passo ...