Manolas | ' Non sei una grande squadra se prendi gol a ogni azione avversaria'

Roma - Manolas : 'Presi gol da squadra giovane - non siamo all'altezza in questo periodo' : Kostas Manolas, al termine della partita, si è sfogato così, intervistato da Sky Sport: "Prendiamo gol da squadre giovane, ogni azione perdiamo gli attacchi immediati e ogni azione avversaria è ...

Manolas : 'In questo momento non siamo all'altezza' : ROMA - ' Prendiamo dei gol che incassano solo le squadre giovani, su ogni azione prendiamo attacchi immediati e pericolosi '. È spietata l'analisi di Manolas dopo la sconfitta della Roma in Champions ...

Roma - primi accertamenti per Manolas : distorsione non grave alla caviglia : Roma - I primi accertamenti strumentali hanno evidenziato una distorsione alla caviglia non grave, ma comunque Kostas Manolas - infortunatosi ieri sera nel corso del primo tempo tra Grecia e Finlandia ...

Roma - la Champions è alle porte : a Mosca torna Manolas - De Rossi non recupera : Il rigore inesistente assegnato ieri da Banti con la complicità di Orsato ai danni della Roma non ha minato le certezze di una squadra che sembra aver imboccato la strada giusta per risollevarsi. Tra ...

Roma - la carica di Manolas : 'Siamo forti e possiamo costruire mentalità vincente. Non vedo l'ora di incontrare CR7' : "Mi sento un vincente e lo sarò per tutta la mia carriera: mi piacciono le sfide". Parla subito chiaramente Kostas Manolas , nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport . Vincere è il suo primo pensiero, anche se ammette che soprattutto in ambito europeo c'è chi è più avanti della sua Roma: "Real e Barcellona sono le più forti. Una volta lo erano anche le ...