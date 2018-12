Green Book | Viggo Mortensen ' a spasso con Mahershala Ali'

"Green Book" - road movie sugli Usa razzisti del 1962 - prenota un Oscar per Viggo Mortensen : Viggo Mortensen prenota una doverosa nomination all'Oscar con Green Book di Peter Farrelly, film per cui pronostico svariate altre candidature. Si tratta del primo vero capolavoro passato, finora, alla Festa del Cinema di Roma. Negli Usa, l'uscita è prevista per il 21 novembre, mentre noi dovremo aspettare il 31 gennaio, ma ne vale la pena.Senza prosopopea e con tocco leggero, Farrelly, specializzato in commedie demenziali in coppia col ...