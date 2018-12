Giulia muore a 10 anni L’ultimo desiderio | i suoi giochi ai bimbi meno fortunati

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)non c’è più. È stata strappata alla vita a soli 10, uccisa da un tumore. Ma aveva un cuore grande questa bambina, come dimostra il suo ultimoche ora mamma Eleonora sta realizzando: regalare igiocattoli ai bambini. Come si legge sul Corriere della Sera,Zedda si è spenta lo scorso 6 maggio per un tumore al cervello dopo aver combattuto una battaglia durata quattro. Prima di andarsene, però, la bambina ha confidato di sognare che ivenissero donati a chi non poteva permetterseli. Un ‘testamento’ che ora grazie a sua mamma, Eleonora Galia, è diventato realtà.aveva un aggressivo tumore cerebrale plurirecidivato. Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione – Lei era molto buona e generosa. Prima di morire ha preparato delle buste con tutti i...