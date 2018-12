Conversations With a Killer: il documentario di Netflix su Ted Bundy

ilnotiziangolo

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - HomeAura : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)è l’ultimo titolo ordinato da. Il regista del progetto diviso in quattro parti sarà Joe Berlinger, vincitore di un Emmy, mentre il soggetto è Ted. Conosciuto come uno dei più terrificanti assassini di tutti i tempi, sarà parte del catalogodal 24 gennaio 2019. Una data per niente casuale: si tratta del 30° anniversario della morte di Ted, giustiziato per aver ucciso Kimberly Leach.: The TedTapesDopo Making a Murderer e The Keepers,ha deciso di approfondire i grandi volti del crimine internazionale concentrandosi su Ted. Ilruoterà attorno all’audio inedito degli interrogatori del criminale, mentre si trovava recluso nel braccio della morte in Florida. Quattro episodi che ripercorreranno i delitti del, che ha confessato di aver tolto la vita ad oltre ...