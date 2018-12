Uomo di 44 anni ucciso a coltellate in strada nel Crotonese

Rai celebra i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo in tv : Ottant'anni dalle Leggi Razziali, 70 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: due momenti così lontani e così legati nella storia del genere umano che la Rai ha scelto di ricordare con una serie di appuntamenti televisivi per ricordare, o insegnare ai telespettatori, la nostra storia recente.prosegui la letturaRai celebra i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo in tv pubblicato su TVBlog.it 10 dicembre 2018 11:10.

Paternò - un Uomo uccide i due figli di 6 e 4 anni e la moglie. Poi si spara : L’autore è un consulente finanziario di 32 anni. L’allarme dato dai familiari. Trovata la pistola detenuta regolarmente

Tragedia a Catania - Uomo uccide la moglie - i figli di 4 e 6 anni e si ammazza : Un uomo di 32 anni ha tolto la vita alla consorte e ai due piccoli e si è tolto la vita.Continua a leggere

Kirk Douglas - 102 anni - Uomo d’acciaio di Hollywood : 102 anni oggi, Kirk Douglas è forse l’unico a potersi davvero fregiare del titolo di uomo d’acciaio a Hollywood, un attore dalla carriera epica come buona parte dei suoi film e personaggi (Ulisse, Spartaco, pugile, guerriero vichingo, trapezista, addirittura Vincent Van Gogh) e in qualche modo il capostipite di una propria dinastia che tramite il figlio Michael ha ‘regnato’ nel cinema per almeno due generazioni. Per non ...

India - Uomo scommette e perde il figlio di 3 anni : condannato a 50 piegamenti addominali : Da Bihar, Stato dell'India nord-orientale, arriva una storia surreale ed agghiacciante: un padre ossessionato dal gioco d'azzardo, Santosh Kumar, dopo aver dilapidato un patrimonio è arrivato a scommettere - e perdere - anche suo figlio, un bambino di soli 3 anni. Nonostante la gravità del suo gesto, il padre irresponsabile è stato punito solo con 50 piegamenti. La notizia è stata diffusa la scorsa settimana da numerosi media Indiani. La ...

Incidente sulla Cassia - morto un Uomo : grave ragazza di 24 anni : Schianto mortale all'alba in via Cassia all'intersezione con via della Storta a Roma. Coinvolte due auto. Il conducente di una macchina, un uomo di 45 anni, è morto sul colpo mentre la conducente dell'...

Una 19enne si "suicida" assoldando online un killer : l'Uomo condannato a 48 anni : Decisivi i messaggi su un sito tra la vittima e il suo omicida: la ragazza gli aveva anche procurato l'arma.

Andrea Agnelli : l'Uomo che ha riportato la Juventus nel gotha del calcio compie 43 anni : La rinascita della Juventus è soprattutto merito del suo presidente Andrea Agnelli che oggi compie 43 anni. Arrivato tra i bianconeri nel 2009 ha subito mostrato l'intento di riportare la squadra tanto amata dal nonno Edoardo, dallo zio Gianni e dal padre Umberto nell'olimpo del calcio. Oggi a distanza di poco meno di un decennio il rampollo di casa Agnelli ha raggiunto il suo obiettivo, infatti la Vecchia Signora è entrata nel ristretto gotha ...

trent’anni fa - a proposito di Enzo Tortora – un Uomo innocente : Era il 17 giugno 1983 quando vidi le immagini alla TV di Enzo Tortora in manette. Ero poco più che un ragazzino e quel giorno era già molto triste per me, perché in quella data avevo perso mio nonno a cui ero molto legato. Sembrava proprio che tutto andasse storto. Enzo Tortora era sempre apparso ai miei occhi, distinto gentile e raffinato, il suo programma di maggior successo “Portobello” ci faceva stare tutti attaccati alla tv. ...

Fondazione LHS - Porcari : "Mette al centro l'Uomo. Risultati eccezionali in otto anni" : Si è tenuto oggi a Roma il Safety Leadership Event 2018 , un evento esperienziale organizzato per il terzo anno dalla Fondazione LHS , per produrre una rivoluzione culturale in tema di sicurezza sul ...

Savona - bestemmia davanti ai figli : Uomo di 40 anni prende multa da 100 euro : Cento euro di multa per aver bestemmiato davanti ai figli all’ingresso di una scuola. È accaduto ad Albisola Superiore, in provincia di Savona. Protagonista un quarantenne, che ha imprecato a voce talmente alta da suscitare la reazione da parte dei vigili. Secondo quanto scrivono sia La Stampa che Secolo XIX, l’uomo era stato invitato a spostare l’auto, lasciata in mezzo alla strada e sulle strisce pedonali. L’imprecazione ...

Manuale di volo per Uomo - Simone Cristicchi impersona un bambino di 40 anni : La prevendita dei biglietti per gli spettacoli viene effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli , via P. Veronese, 10, dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14-18. I biglietti saranno in ...

Milano : violentata in discoteca a Sesto S. Giovanni - fermato un Uomo : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - Una donna di 31 anni, cittadina marocchina, è stata violentata all'interno di una discoteca di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La donna ha riferito agli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo di aver subito una violenza nel corso della notte. Gli agent

Iva Zanicchi punge sul sesso : "Una donna a 60 anni può fingere - un Uomo si frega" : Iva Zanicchi è da sempre un personaggio parecchio fuori dalle righe, se ha qualcosa da dire lo fa senza pensarci troppo su. Oggi ha 78 anni, ma è più in forma che mai, sotto tutti i punti di vista. '...